Maysa Polcri
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:32
A Bahia deve abrir mais de 800 vagas em concursos públicos voltados a diversos órgãos da administração estadual. A autorização para que a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) dê início a novos concursos estaduais foi assinada nesta terça-feira (28). Serão contempladas oito áreas, inclusive algumas em que não eram anunciados concursos há 16 anos.
A expectativa é que os primeiros contratados sejam chamados para assumir os cargos em janeiro de 2027.
Na prática, com a autorização, a Saeb pode definir quais bancas serão contratadas para os certames. Por isso, ainda não há detalhes sobre os prazos. O que se sabe, por enquanto, é o número de vagas por segmento.
A Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) também deve convocar 153 agentes penitenciários aprovados em cadastro reserva. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) informou que outros concursos, da área de Segurança Pública, ainda serão anunciados.
Secretarias de Infraestrutura (SEINFRA), Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e Administração (SAEB), com 120 vagas para Especialista e Técnico em Obras Públicas;
Secretarias de Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), com 110 vagas para Especialista e Técnico Ambiental;
Secretaria da Fazenda (SEFAZ), com 200 vagas para Auditor e Agente de Tributos;
Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (AGERSA), com 40 vagas;
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com 135 vagas para Procurador, Analista e Assistente;
Secretarias da Administração (SAEB) e do Planejamento (SEPLAN), com 20 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG);
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à SEPLAN, com 35 vagas para Especialista em Produção de Informações.