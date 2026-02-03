Acesse sua conta
Jacobina Mineração e Instituto Pan American Silver lançam programa de capacitação para mulheres na indústria

Projeto DisseMina oferece 160 bolsas integrais e auxílio financeiro de R$ 250; inscrições de 2 a 20 de fevereiro para moradoras de Jacobina e região

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:09

O projeto é voltado à qualificação de mulheres para atuação no setor industrial, ampliando o acesso feminino a formações em áreas historicamente ocupadas por homens
A Jacobina Mineração e o Instituto Pan American Silver, em parceria com o Centro de Especialização Técnica (CETEC), lançaram o DisseMina, um projeto de diversidade e inclusão voltado à qualificação de mulheres para atuação no setor industrial, ampliando o acesso feminino a formações em áreas historicamente ocupadas por homens. A iniciativa vai oferecer 160 bolsas de estudo integrais, além de auxílio financeiro mensal de R$ 250, e é direcionada a moradoras de Jacobina e municípios da região. As inscrições começam nesta segunda-feira (02) e seguem até 20 de fevereiro, pelo site www.cetec-ba.com.br

O programa tem como objetivo fortalecer a participação feminina e ampliar oportunidades no mercado de trabalho industrial, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada para diferentes segmentos produtivos. O edital contempla quatro cursos de capacitação profissional: Inspetora de Sondagem, Operadora de Equipamentos Pesados, Eletricista de Equipamentos Móveis e Mecânica de Instalações Industriais, com 40 vagas cada.

As formações terão duração de seis meses, com carga horária total de 200 horas, e início das aulas previsto para o dia 9 de março. As atividades serão realizadas presencialmente no CETEC – Unidade Colégio Caxo, no centro de Jacobina, com transmissão ao vivo para mulheres chefes de família que não tenham com quem deixar seus filhos. O cronograma prevê encontros quinzenais às sextas-feiras, no período noturno, e aos sábados durante o dia, conforme calendário a ser divulgado.

Para estimular a permanência das participantes e reduzir barreiras logísticas e sociais, o auxílio mensal de R$ 250 será concedido durante todo o período do curso, por meio de cartão multibenefícios, condicionado à frequência mínima de 75% da carga horária mensal.

Além da formação técnica, o DisseMina também contempla ações estruturadas de desenvolvimento de competências psicossociais, com oficinas temáticas, rodas de conversa e atendimentos individualizados. As atividades terão foco no fortalecimento de habilidades como comunicação, autoconfiança, gestão emocional, relações interpessoais e protagonismo, promovendo uma formação integral alinhada às exigências do mundo do trabalho.

Podem participar mulheres a partir de 18 anos, com ensino médio completo, residentes em Jacobina ou cidades adjacentes. O processo seletivo prioriza chefes de família, candidatas com baixa qualificação profissional e moradoras das comunidades do entorno. A lista de classificadas será divulgada no dia 23 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cetec@cetec-ba.com.br ou pelo telefone (74) 99926-9999.

Serviço – DisseMina

O que é: Projeto de capacitação profissional para mulheres atuarem em diferentes áreas do setor industrial, com 160 bolsas integrais e auxílio mensal de R$ 250

Realização: Jacobina Mineração e Instituto Pan American Silver em parceria com o CETEC

Público: Mulheres a partir de 18 anos, com ensino médio completo, residentes em Jacobina ou cidades vizinhas

Cursos: Inspetora de Sondagem, Operadora de Equipamentos Pesados, Eletricista de Equipamentos Móveis e Mecânica de Instalações Industriais

Duração: 6 meses (200 horas), início em 9 de março de 2026

Local: CETEC – Unidade Colégio Caxo, Jacobina-BA. Aulas presenciais e transmitidas ao vivo

Inscrições gratuitas: 2 a 20 de fevereiro de 2026, pelo site cetec-ba.com.br

Mais informações: cetec@cetec-ba.com.br | (74) 99926-9999

Sobre a Jacobina Mineração

A Jacobina Mineração está localizada em Jacobina, no estado da Bahia. Atualmente faz parte do grupo Pan American Silver e opera com cinco minas de ouro subterrâneas: Canavieiras, João Belo, Morro do Cuscuz, Morro do Vento e Serra do Córrego de forma inteligente, descobrindo e transformando recursos de ouro em valor. Respeitar o meio ambiente, as comunidades onde está inserida e trabalhar com uma abordagem segura e sustentável do negócio é um valor fundamental na atuação da empresa.

Com assessoria

