BrasilAgro abre vagas efetivas na Bahia

Carmen Vasconcelos
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:02
A BrasilAgro está com vagas abertas em diferentes áreas. Há oportunidades nas seguintes localidades: Correntina, na Bahia; São Félix do Araguaia e Novo São Joaquim, em Mato Grosso; e São Paulo, com modelo de trabalho híbrido. As posições disponíveis são para Analista Administrativo, Analista de Compliance Sênior, Assistente Administrativo e Assistente de Relações com Investidores e Comunicação, todas para contratação efetiva. As inscrições devem ser feitas pelo site de carreiras da companhia: https://brasilagro.gupy.io/.
Com assessoria