BrasilAgro abre vagas efetivas na Bahia

Oportunidades abrangem áreas administrativa, compliance e comunicação, com opções de trabalho híbrido e inscrições via plataforma Gupy

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:02

Com vaga em Correntina, BrasilAgro seleciona profissionais para diversas áreas
Com vaga em Correntina, BrasilAgro seleciona profissionais para diversas áreas Crédito: Shutterstock

A BrasilAgro está com vagas abertas em diferentes áreas. Há oportunidades nas seguintes localidades: Correntina, na Bahia; São Félix do Araguaia e Novo São Joaquim, em Mato Grosso; e São Paulo, com modelo de trabalho híbrido. As posições disponíveis são para Analista Administrativo, Analista de Compliance Sênior, Assistente Administrativo e Assistente de Relações com Investidores e Comunicação, todas para contratação efetiva. As inscrições devem ser feitas pelo site de carreiras da companhia: https://brasilagro.gupy.io/

Com assessoria

