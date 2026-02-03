EMPREGOS E SOLUÇÕES

BrasilAgro abre vagas efetivas na Bahia

Oportunidades abrangem áreas administrativa, compliance e comunicação, com opções de trabalho híbrido e inscrições via plataforma Gupy

A BrasilAgro está com vagas abertas em diferentes áreas. Há oportunidades nas seguintes localidades: Correntina, na Bahia; São Félix do Araguaia e Novo São Joaquim, em Mato Grosso; e São Paulo, com modelo de trabalho híbrido. As posições disponíveis são para Analista Administrativo, Analista de Compliance Sênior, Assistente Administrativo e Assistente de Relações com Investidores e Comunicação, todas para contratação efetiva. As inscrições devem ser feitas pelo site de carreiras da companhia: https://brasilagro.gupy.io/.