Concurso para juiz substituto do TJ-BA tem 100 vagas e prova em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:57
O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) anunciou a realização de um concurso público com 100 vagas para a formação de cadastro reserva para o cargo de Juiz Substituto.
O edital do certame foi publicado na última sexta-feira (30), no Diário da Justiça Eletrônico. As inscrições serão abertas no dia 2 de março e seguem até às 16h do dia 2 de abril. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Getulio Vargas, responsável pelo processo de seleção. O edital completo está disponível neste link.
A prova objetiva será realizada no dia 24 de maio, das 12h às 18h, preferencialmente em Salvador. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes, a banca examinadora poderá alocá-los em cidades próximas. O exame será composto por 100 questões de múltipla escolha.
I – Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;
II – Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva de Questões e Sentenças cível e criminal), de caráter eliminatório e classificatório;
III – Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório:
a) sindicância da vida pregressa e investigação social, realizada pelo TJBA;
b) exame de sanidade física e mental;
c) avaliação psicológica.
IV – Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório;
V- Quinta Etapa – Avaliação de títulos, de caráter classificatório.