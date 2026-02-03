Acesse sua conta
Concurso para juiz substituto do TJ-BA tem 100 vagas e prova em Salvador

Saiba até quando pode se inscrever e quais as etapas do certame

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:57

TJ-BA
TJ-BA Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) anunciou a realização de um concurso público com 100 vagas para a formação de cadastro reserva para o cargo de Juiz Substituto.

O edital do certame foi publicado na última sexta-feira (30), no Diário da Justiça Eletrônico. As inscrições serão abertas no dia 2 de março e seguem até às 16h do dia 2 de abril. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Getulio Vargas, responsável pelo processo de seleção. O edital completo está disponível neste link

A prova objetiva será realizada no dia 24 de maio, das 12h às 18h, preferencialmente em Salvador. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes, a banca examinadora poderá alocá-los em cidades próximas. O exame será composto por 100 questões de múltipla escolha.

Confira as etapas do concurso:

I – Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II – Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva de Questões e Sentenças cível e criminal), de caráter eliminatório e classificatório;

III – Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório:

a) sindicância da vida pregressa e investigação social, realizada pelo TJBA;

b) exame de sanidade física e mental;

c) avaliação psicológica.

IV – Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório;

V- Quinta Etapa – Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Tags:

Bahia Concurso Justiça Tj-ba Juiz Tribunal

