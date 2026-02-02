Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concursos públicos oferecem mais de duas mil vagas e salários de até R$ 21 mil em todo país

Seleções reúnem mais de 2 mil vagas em órgãos como Câmara, Exército, UFBA e prefeituras

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:15

Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas
Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

Em diferentes estados do país, concursos públicos com editais já divulgados e inscrições abertas oferecem mais de duas mil vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades contemplam diversas áreas, com remunerações que podem chegar a R$ 15 mil. Confira as principais oportunidades que o CORREIO separou:

Betim

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou a abertura de um novo concurso público para a área da Educação, com 781 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O certame prevê salários que podem chegar a R$ 5,9 mil, a depender do cargo e da jornada. As inscrições poderão ser feitas até esta segunda –feira (2).

Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) também abriu um concurso público para o cargo de professor do magistério superior. O certame oferece 36 vagas para a Classe A, com denominação de professor assistente, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas. As inscrições seguem até as 12h do dia 3 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no sistema da Ufba. Veja vagas e salários abaixo:

Detalhes das vagas do concurso da Ufba

Detalhes das vagas do concurso da Ufba por Reprodução
Detalhes das vagas do concurso da Ufba por Reprodução
Detalhes das vagas do concurso da Ufba por Reprodução
1 de 3
Detalhes das vagas do concurso da Ufba por Reprodução

Valec Engenharia, Construções e Ferrovias

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias abriu inscrições para um concurso com 65 vagas imediatas para o cargo de analista, de nível superior. O salário inicial é de R$ 10.800,82, com R$ 1.068,05 de auxílio alimentação e outros benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de fevereiro.

Edital da VALEC

Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
1 de 5
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela

Ministério Público de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu vagas para o cargo de oficial de promotoria em concurso público. O salário inicial é de R$ 4,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de fevereiro, exclusivamente pelo site do órgão. A taxa de inscrição é R$ 62,02, conforme o edital.

Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro abriu inscrições para um concurso destinado à contratação de professores para o ensino básico, técnico e tecnológico. Ao todo, são 80 vagas distribuídas em 13 Colégios Militares. Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, com direito a auxílio alimentação de R$ 1.175. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro.

Concurso do Exército

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
1 de 5
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela

Couto Magalhães

A Prefeitura de Couto Magalhães, no Tocantins, anunciou um concurso público com 201 vagas. Os salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 15.102,49. As inscrições iniciam nesta sexta-feira (23) e vão até o dia 19 de fevereiro de 2026. O concurso será organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo. O pagamento pode ser feito até o dia 20 de fevereiro.

Câmara

A Câmara dos Deputados divulgou o edital de um novo concurso público para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal. O salário inicial chega a R$ 21.328,08, já considerando o adicional de risco da atividade. Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para contratação imediata, além da previsão de cadastro de reserva com o mesmo número de candidatos. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de janeiro e 20 de fevereiro.

Guariba

A Prefeitura de Guariba, no interior de São Paulo, publicou edital de concurso público com oferta de cinco vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.635,10 a R$ 15.271,34, conforme a função. As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de janeiro e 20 de fevereiro de 2026

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil

Imagem - Câmara divulga edital de concurso para policial com salário acima de R$ 21 mil

Câmara divulga edital de concurso para policial com salário acima de R$ 21 mil

Imagem - Concursos públicos em 2026: mais de 230 mil vagas previstas e o que os candidatos precisam saber agora

Concursos públicos em 2026: mais de 230 mil vagas previstas e o que os candidatos precisam saber agora

Tags:

Vagas Concurso Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Do bico à formalidade: O guia do nanoempreendedor na Reforma Tributária para o trabalhador baiano

Do bico à formalidade: O guia do nanoempreendedor na Reforma Tributária para o trabalhador baiano
Imagem - Carreira sem “pifar”: como crescer no trabalho sem perder a saúde mental

Carreira sem “pifar”: como crescer no trabalho sem perder a saúde mental
Imagem - Órgão publica edital de concurso com 200 vagas para a Bahia e remuneração de até R$ 7.445

Órgão publica edital de concurso com 200 vagas para a Bahia e remuneração de até R$ 7.445

MAIS LIDAS

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
01

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A
02

Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Imagem - Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças
03

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
04

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores