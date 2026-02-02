OPORTUNIDADES

Concursos públicos oferecem mais de duas mil vagas e salários de até R$ 21 mil em todo país

Seleções reúnem mais de 2 mil vagas em órgãos como Câmara, Exército, UFBA e prefeituras

Wendel de Novais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:15

Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

Em diferentes estados do país, concursos públicos com editais já divulgados e inscrições abertas oferecem mais de duas mil vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades contemplam diversas áreas, com remunerações que podem chegar a R$ 15 mil. Confira as principais oportunidades que o CORREIO separou:

Betim

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou a abertura de um novo concurso público para a área da Educação, com 781 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O certame prevê salários que podem chegar a R$ 5,9 mil, a depender do cargo e da jornada. As inscrições poderão ser feitas até esta segunda –feira (2).

Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) também abriu um concurso público para o cargo de professor do magistério superior. O certame oferece 36 vagas para a Classe A, com denominação de professor assistente, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas. As inscrições seguem até as 12h do dia 3 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no sistema da Ufba. Veja vagas e salários abaixo:

Valec Engenharia, Construções e Ferrovias

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias abriu inscrições para um concurso com 65 vagas imediatas para o cargo de analista, de nível superior. O salário inicial é de R$ 10.800,82, com R$ 1.068,05 de auxílio alimentação e outros benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de fevereiro.

Ministério Público de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu vagas para o cargo de oficial de promotoria em concurso público. O salário inicial é de R$ 4,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de fevereiro, exclusivamente pelo site do órgão. A taxa de inscrição é R$ 62,02, conforme o edital.

Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro abriu inscrições para um concurso destinado à contratação de professores para o ensino básico, técnico e tecnológico. Ao todo, são 80 vagas distribuídas em 13 Colégios Militares. Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, com direito a auxílio alimentação de R$ 1.175. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro.

Couto Magalhães

A Prefeitura de Couto Magalhães, no Tocantins, anunciou um concurso público com 201 vagas. Os salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 15.102,49. As inscrições iniciam nesta sexta-feira (23) e vão até o dia 19 de fevereiro de 2026. O concurso será organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). A taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo. O pagamento pode ser feito até o dia 20 de fevereiro.

Câmara

A Câmara dos Deputados divulgou o edital de um novo concurso público para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal. O salário inicial chega a R$ 21.328,08, já considerando o adicional de risco da atividade. Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para contratação imediata, além da previsão de cadastro de reserva com o mesmo número de candidatos. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de janeiro e 20 de fevereiro.

