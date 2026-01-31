REVIRAVOLTA

Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Capitão do time e camisa 10, Giovanni Augusto já tem duas assistências no ano

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 19:00

Giovanni Augusto passou pelo Vitória em 2023 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Campeão da Série B pelo Vitória em 2023, o meia Giovanni Augusto vive um novo auge na carreira com a camisa da Chapecoense. Em sua terceira temporada pelo atual time, o jogador já soma três gols e 16 assistências, além de ser um dos principais atletas do elenco da Chape.

Capitão do time e camisa 10, Giovanni Augusto já tem duas assistências no ano e foi titular na vitória da Chapecoense por 4x2 na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Santos.

Relembre a passagem de Giovanni Augusto pelo Vitória 1 de 7

O meia chegou ao Leão em 2023, quando veio para ser a referência do time na Série B, mas sofreu com lesões e perdeu espaço no elenco. Ao todo, foram 20 partidas realizadas com a camisa rubro-negra. O jogador participou da campanha daquele ano com um gol e uma assistência.