Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Alan Pinheiro
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 19:00
Campeão da Série B pelo Vitória em 2023, o meia Giovanni Augusto vive um novo auge na carreira com a camisa da Chapecoense. Em sua terceira temporada pelo atual time, o jogador já soma três gols e 16 assistências, além de ser um dos principais atletas do elenco da Chape.
Capitão do time e camisa 10, Giovanni Augusto já tem duas assistências no ano e foi titular na vitória da Chapecoense por 4x2 na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Santos.
Relembre a passagem de Giovanni Augusto pelo Vitória
O meia chegou ao Leão em 2023, quando veio para ser a referência do time na Série B, mas sofreu com lesões e perdeu espaço no elenco. Ao todo, foram 20 partidas realizadas com a camisa rubro-negra. O jogador participou da campanha daquele ano com um gol e uma assistência.
Antes de defender o Vitória, Giovanni Augusto viveu uma experiência internacional, no Mazatlán, do México, em 2021. Revelado pelo Atlético-MG, o jogador também tem no currículo Náutico, Grêmio Barueri, ABC, Figueirense, Vasco, Corinthians, Goiás, Coritiba e Criciúma, time pelo qual conquistou o acesso à Série A em 2012 - o Vitória também subiu naquele ano, assim como Goiás e Athletico-PR.