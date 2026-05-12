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'Maior colecionador de álbuns do Brasil' guarda relíquias raras de Copas do Mundo; veja fotos

Antônio Fiaschi reúne figurinhas históricas, álbuns antigos e peças raras do futebol mundial, incluindo itens da Copa de 1938 distribuídos em maços de cigarro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:34

Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil'
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' Crédito: Reprodução/TV Globo

Com a proximidade de mais uma Copa do Mundo, a tradicional corrida por figurinhas volta a movimentar bancas, escolas e encontros de colecionadores por todo o Brasil. Enquanto milhares de torcedores tentam completar os novos álbuns do Mundial, alguns apaixonados pelo tema transformaram esse hobby em uma verdadeira viagem pela história do futebol.

É o caso de Antônio Fiaschi, dono de uma das mais impressionantes coleções de figurinhas e álbuns do país. Em meio ao acervo, o colecionador guarda peças consideradas raríssimas, incluindo itens ligados à Copa do Mundo de 1938, disputada na França.

Réliquia da Copa do Mundo do 'maior colecionador de álbuns do Brasil'

Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo
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Coleção do 'maior colecionador de álbuns do Brasil' por Reprodução/TV Globo

Muito antes dos álbuns oficiais se tornarem febre mundial, as figurinhas eram distribuídas de maneiras bem diferentes das atuais. Na década de 1930, por exemplo, imagens de jogadores chegavam ao público como brindes em maços de cigarro. Entre os nomes mais valiosos da coleção de Antônio está justamente Leônidas da Silva, principal estrela da Seleção Brasileira naquela Copa.

Ao Fantástico, o colecionador explicou que aquele período marcou uma das primeiras iniciativas envolvendo figurinhas ligadas diretamente ao Mundial. “Na Copa de 38, junto dos cigarros, vinham figurinhas dos jogadores. Acho que foi a primeira coleção assim, diretamente ligada à Copa do Mundo”, contou.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
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Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

A paixão pelo colecionismo atravessa gerações na família de Antônio. Segundo ele, o interesse pelos álbuns começou ainda na infância, influenciado pelo pai, e cresceu até se transformar em um verdadeiro trabalho de preservação da memória do futebol.

De acordo com Antônio, foi apenas nos anos seguintes que os álbuns passaram a ganhar um formato mais organizado e semelhante ao que existe hoje. Para ele, a Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, representou um marco importante para a popularização das coleções de figurinhas no país.

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Tags:

Copa do Mundo Brasil Álbum Figurinhas

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