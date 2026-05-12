'Maior colecionador de álbuns do Brasil' guarda relíquias raras de Copas do Mundo; veja fotos

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Pedro Carreiro
Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:34
Com a proximidade de mais uma Copa do Mundo, a tradicional corrida por figurinhas volta a movimentar bancas, escolas e encontros de colecionadores por todo o Brasil. Enquanto milhares de torcedores tentam completar os novos álbuns do Mundial, alguns apaixonados pelo tema transformaram esse hobby em uma verdadeira viagem pela história do futebol.
É o caso de Antônio Fiaschi, dono de uma das mais impressionantes coleções de figurinhas e álbuns do país. Em meio ao acervo, o colecionador guarda peças consideradas raríssimas, incluindo itens ligados à Copa do Mundo de 1938, disputada na França.
Réliquia da Copa do Mundo do 'maior colecionador de álbuns do Brasil'
Muito antes dos álbuns oficiais se tornarem febre mundial, as figurinhas eram distribuídas de maneiras bem diferentes das atuais. Na década de 1930, por exemplo, imagens de jogadores chegavam ao público como brindes em maços de cigarro. Entre os nomes mais valiosos da coleção de Antônio está justamente Leônidas da Silva, principal estrela da Seleção Brasileira naquela Copa.
Ao Fantástico, o colecionador explicou que aquele período marcou uma das primeiras iniciativas envolvendo figurinhas ligadas diretamente ao Mundial. “Na Copa de 38, junto dos cigarros, vinham figurinhas dos jogadores. Acho que foi a primeira coleção assim, diretamente ligada à Copa do Mundo”, contou.
Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial
A paixão pelo colecionismo atravessa gerações na família de Antônio. Segundo ele, o interesse pelos álbuns começou ainda na infância, influenciado pelo pai, e cresceu até se transformar em um verdadeiro trabalho de preservação da memória do futebol.
De acordo com Antônio, foi apenas nos anos seguintes que os álbuns passaram a ganhar um formato mais organizado e semelhante ao que existe hoje. Para ele, a Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, representou um marco importante para a popularização das coleções de figurinhas no país.