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Remo x Bahia: veja onde assistir, desfalques, prováveis escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:06

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Remo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta da Copa do Brasil 2026. Depois de perder por 3x1 na Arena Fonte Nova, o Esquadrão chega pressionado e precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três gols para avançar diretamente às quartas de final. Já o Remo tenta confirmar a vantagem construída fora de casa para seguir vivo na competição.

Onde assistir Remo x Bahia ao vivo

A partida entre Remo e Bahia terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Remo

O Remo chega embalado após a grande vitória conquistada em Salvador no jogo de ida. A equipe paraense vive bom momento na temporada, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, e aposta na força do Mangueirão para confirmar a classificação.

Apesar da vantagem construída, o técnico Léo Condé tem problemas importantes no elenco. Estão fora da partida Eduardo Melo, Gabriel Taliari, João Lucas, Kayky Almeida, Patrick de Paula e Thalisson Gabriel, todos lesionados. Ainda assim, o time azulino deve repetir a base que venceu o primeiro confronto.

Bahia

O Bahia vive momento delicado na temporada e chega pressionado para a decisão. O Tricolor não vence há cinco partidas, acumulando dois empates e três derrotas no período. No último compromisso, a equipe de Rogério Ceni perdeu de virada para o Cruzeiro por 2x1 pelo Brasileirão.

Além da má fase, o Esquadrão tenta quebrar um retrospecto negativo na Copa do Brasil: o clube nunca conseguiu classificação após perder o jogo de ida como mandante e também nunca reverteu uma desvantagem de dois gols na competição. Para piorar a situação, o time baiano ainda terá desfalques importantes para o duelo. Ronaldo, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Willian José seguem fora por problemas físicos.

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Prováveis escalações de Remo x Bahia

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Patrick; Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Everaldo e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni

Ficha do Jogo

  • Jogo: Remo x Bahia
  • Campeonato: Copa do Brasil 2026
  • Rodada: Jogo de volta das oitavas de final
  • Data: Quarta-feira, 13 de maio de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mangueirão, Belém - PA
  • Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
  • Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Luis Marques (SP)
  • VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Tags:

Bahia Copa do Brasil Remo

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