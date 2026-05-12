31 DE MAIO

Salvador vai receber etapa do Festival Vamos Passear; inscrições abrem nesta quarta-feira (13)

O evento, que será realizado em Piatã, contará com experiências gratuitas e três modalidades para públicos diferentes

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:10

Salvador vai receber etapa do Festival Vamos Passear no fim de maio Crédito: Marcelo Roman / Festival Vamos Passear

Salvador receberá uma das nove etapas do Festival Vamos Passear 2026 no dia 31 de maio. O evento, que será realizado em Piatã, contará com experiências gratuitas e três modalidades para públicos diferentes. As inscrições abrem nesta quarta-feira (13), custando R$ 20,00 e garantindo um kit atleta, com camiseta oficial, mochila, viseira (adulto) ou boné (kids), bandana pet e medalha de participação.

Ao se inscrever, o participante pode escolher entre três modalidades: Passeio de Bike, com 10 km; Caminhada, com 4 km; e Corrida Kids (50m a 400m, de 4 a 14 anos).

Na arena montada para o evento, haverá experiências gratuitas, com atividades abertas e sem inscrição. Quadra poliesportiva, com basquete, futsal e vôlei; quadra de grama, com badminton, tênis e futmesa; quadra de areia, com vôlei, beach tennis e futvôlei; jogos de tabuleiro, com xadrez e quebra-cabeça gigante. No Bem-estar, palco com aulas de dança, yoga e pilates. No Kids & Lazer, skate, patins e bike (com instrutores).

Além de Salvador, o festival terá etapas em Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). A expectativa é reunir cerca de 35 mil participantes ao término das nove etapas de 2026.