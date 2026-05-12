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Treinador gravou atletas tomando banho por anos e compartilhava vídeos

Técnico foi condenado, mas recebeu suspensão da prisão e proibição de atuar por apenas cinco anos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:38

Técnico Petr Vlachovsky
Técnico Petr Vlachovsky Crédito: Reprodução / FC Slovácko

A ex-jogadora do Slovacko, equipe da primeira divisão feminina da República Tcheca, Kristyna Janku revelou detalhes do escândalo envolvendo o técnico Petr Vlachovsky, condenado por gravar atletas escondido no chuveiro durante quatro anos. Em entrevista ao jornal checo Seznam Zpravy, a atleta contou como descobriu a existência dos vídeos e descreveu o impacto emocional causado pelo caso, além de defender punições mais rígidas para evitar situações semelhantes no esporte.

Segundo Kristyna, as jogadoras só souberam das gravações após serem chamadas para depor à polícia. Durante a investigação, elas precisaram assistir aos vídeos para confirmar quem aparecia nas imagens. “Não vimos a câmera que ele estava usando. Tivemos que assistir às gravações para nos identificar. Fiquei em choque. Você não acredita que isso realmente está acontecendo”, afirmou.

De acordo com a ex-atleta, o treinador também compartilhava os conteúdos com outro homem pela internet. Ela revelou ainda ter sido alertada por um policial sobre a frequência com que era citada nas conversas analisadas durante a investigação. “O policial me disse: ‘Você é a pessoa mais comentada nessas conversas’. Foram coisas realmente repugnantes”, relatou.

As maiores zebras da história das Copas do Mundo

Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Coreia do Norte (1966) - Bicampeã mundial, a Itália foi eliminada pela estreante Coreia do Norte na última rodada da fase de grupos da Copa de 1966. Os norte-coreanos ainda quase fizeram outra zebra nas quartas, mas perderam para Portugal após abrirem 3x0. por Divulgação/FIFA
Alemanha Ocidental 1 x 2 Argélia (1982) - Logo em sua primeira partida em Copas, a Argélia derrotou a bicampeã Alemanha Ocidental na estreia do Mundial de 1982. Apesar da vitória histórica, os argelinos acabaram eliminados na fase de grupos, enquanto os alemães chegaram até a final. por Divulgação/FIFA
Argentina 0 x 1 Camarões (1990) - Atual campeã e liderada por Diego Maradona, a Argentina caiu diante de Camarões na partida inaugural da Copa de 1990. Em apenas sua segunda participação em Mundiais, os camaroneses avançaram até as quartas, enquanto os argentinos se recuperaram e terminaram com o vice-campeonato. por Divulgação/FIFA
Brasil 1 x 2 Noruega (1998) - Já classificado, o Brasil foi surpreendido pela Noruega na última rodada da fase de grupos da Copa de 1998. A vitória garantiu aos noruegueses apenas a segunda classificação de sua história às oitavas, enquanto os brasileiros seguiram até a final do torneio. por Divulgação/FIFA
França 0 x 1 Senegal (2002) - Na abertura da Copa de 2002, a atual campeã mundial França foi surpreendida por Senegal, que fazia sua estreia em Mundiais. Mesmo sem Zidane, os franceses eram favoritos absolutos, mas acabaram eliminados ainda na fase de grupos, enquanto os africanos chegaram até as quartas de final. por Divulgação/FIFA
Coreia do Sul 2 x 1 Itália (2002) - Com um elenco estrelado, a Itália caiu para a anfitriã Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa de 2002. Foi a primeira vez que os sul-coreanos avançaram ao mata-mata, e a campanha terminou com um histórico quarto lugar. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Costa Rica (2014) - Apontada como azarã do “grupo da morte”, a Costa Rica surpreendeu novamente ao derrotar a Itália na segunda rodada. O resultado ajudou a eliminar os italianos ainda na fase de grupos, enquanto os costarriquenhos fizeram a melhor campanha de sua história, chegando às quartas de final. por Divulgação/FIFA
Alemanha 1 x 2 Coreia do Sul (2018) - Atual campeã mundial, a Alemanha precisava vencer na última rodada da fase de grupos da Copa de 2018, mas acabou derrotada pela Coreia do Sul. A eliminação precoce confirmou a “maldição do campeão” e marcou a pior campanha alemã em Mundiais desde 1938. por Divulgação/FIFA
Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (2022) - Uma das maiores favoritas ao título no Qatar, a Argentina abriu o placar com Messi, mas sofreu uma virada histórica da Arábia Saudita na estreia. O resultado foi considerado uma das maiores zebras da história das Copas — embora os argentinos tenham reagido e conquistado o título mundial. por Divulgação/FIFA
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Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA

Kristyna atuou por mais de uma década no Slovacko e afirmou que nunca suspeitou do comportamento do treinador enquanto trabalharam juntos no clube. “Éramos como uma grande família. Durante todo aquele tempo, era como se ele fosse outra pessoa. Ele tinha uma segunda personalidade”, declarou.

Petr Vlachovsky foi condenado pelo crime, além de responder por posse de material de abuso sexual infantil. Apesar disso, a Justiça determinou apenas a suspensão da pena de prisão e proibiu o treinador de atuar no futebol da República Tcheca por cinco anos.

A decisão gerou críticas da Associação Tcheca de Jogadores de Futebol, que cobra uma punição permanente e válida internacionalmente para impedir que o técnico continue trabalhando em outros países.

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Representante da entidade, Marketa Vochoska Haindlova afirmou que existe preocupação com a possibilidade de o treinador seguir atuando fora do país.“Não deveria ser possível que alguém simplesmente mudasse de continente e continuasse fazendo o que quiser”, disse.

Ao tornar o caso público, Kristyna afirmou que espera ajudar outras atletas e ampliar o debate sobre segurança e proteção dentro do ambiente esportivo. “Transformar algo negativo em positivo tem me ajudado. Quero que isso sirva para gerar mudanças e impedir que outras meninas ou mulheres passem por algo parecido no futebol ou em qualquer outro esporte”, concluiu.

Tags:

Futebol Feminino

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