MERECE A CONVOCAÇÃO?

Destaque do Bahia, Luciano Juba está na pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo

Lateral-esquerdo do Esquadrão está na lista preliminar de 55 nomes

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:30

Luciano Juba treinando com a Seleção BRasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Vivendo a melhor fase da carreira, o lateral-esquerdo Luciano Juba entrou no radar da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Destaque do Bahia na temporada, o jogador de 26 anos está entre os 55 nomes presentes na pré-lista elaborada pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial, segundo informações do ge.

A presença de Juba na relação preliminar evidencia o grande momento vivido pelo atleta. O pernambucano divide a artilharia do Bahia na temporada com Willian José, com oito gols marcados. Além disso, o camisa 46 também aparece entre os principais garçons do elenco, com três assistências.

“Só de chegar a esse ponto, de ter o nome cogitado para uma Copa do Mundo, já é algo muito importante na vida de qualquer jogador. Estar concorrendo, ou próximo de grandes nomes, é algo para se comemorar. Preciso continuar dando meu máximo, fazendo meu melhor no Bahia, e quem sabe estar lá mais uma vez”, destacou Juba em entrevista coletiva nesta terça-feira (12).

Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia 1 de 38

Essa não é a primeira vez que o jogador recebe atenção de Carlo Ancelotti. Em novembro do ano passado, Juba foi convocado para os amistosos contra Tunísia e Senegal. Apesar de não entrar em campo, o lateral recebeu elogios do treinador italiano durante o período de treinamentos. Ele ambém integrou a pré-lista da Seleção para os amistosos contra França e Croácia, disputados no fim de março deste ano, mas acabou fora da convocação final.