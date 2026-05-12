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Vitória tem histórico desfavorável após perder jogo de ida na Copa do Brasil

Leão da Barra avançou em apenas 10 vezes em 33 oportunidades após perder o 1º jogo

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:51

Internacional 1 x 3 Vitória - 3ª fase Copa do Brasil 2021 Crédito: Raul Pereira/EC Vitória

O Vitória terá uma missão das mais difíceis nesta quinta-feira (14), às 21h30, no Barradão, diante do Flamengo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Após ser derrotado por 2x1 no Maracanã, o Leão da Barra precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final, ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis. Mas, além de enfrentar os atuais campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro baiano terá que superar tabus e retrospectos negativos que rondam a partida.

Relembre como foi o jogo de ida entre Vitória x Flamengo 1 de 5

Empatado com o Atlético-MG como o clube com mais participações na história da Copa do Brasil, presente em 37 das 38 edições disputadas, o Vitória carrega uma longa trajetória no torneio, cuja melhor campanha foi o vice-campeonato conquistado em 2010. Ao longo dessa caminhada, o clube já viveu situações semelhantes à atual. No entanto, os números não animam a torcida rubro-negra. Em 33 oportunidades em que perdeu o jogo de ida na competição, o Vitória conseguiu reverter a desvantagem e avançar apenas 10 vezes.

A última virada aconteceu justamente em uma das classificações mais marcantes da equipe na competição. Pela terceira fase da Copa do Brasil de 2021, o Leão perdeu para o Internacional por 1x0 no Barradão, mas surpreendeu no Beira-Rio ao vencer por 3x1, com gols de Samuel, Dudu Miraíma e Guilherme. A classificação acabou sendo uma das raras alegrias da torcida naquela temporada, que terminou com o rebaixamento do clube para a Série C.

Vezes em que o Vitória avançou na Copa do Brasil após perder o jogo de ida

1ª fase 1995: Vitória x Democrata-GV (2x3; 2x0 - 4x3 no agregado)

2ª fase 2004: Vitória x Sampaio Corrêa (0x1; 3x1 - 3x2 no agregado)

Quartas de final 2004: Vitória x Corinthians (0x1; 2x0 - 2x1 no agegado)

1ª fase 2005: Vitória x Confiança: (0x1; 3x0 - 3x1 no agregado)

1ª fase 2010: Vitória x Corinthians-AL: (1x3; 4x0 - 5x3 no agregado)

Semifinais 2010: Vitória x Atlético-GO: 0x1; 4x0 - 4x1 no agregado)

1ª fase 2013: Vitória x Mixto: (1x2; 5x1 - 6x3 no agregado)

3ª fase 2018: Vitória x Bragantino (0x1; 3x0 - 3x1 no agregado)

4ª fase 2018: Vitória x Internacional (1x2; 1x0 - 2x2 no agregado e 4x3 nos pênaltis)

3ª fase 2021: Vióra x Internacional (0x1; 3x1 - 3x2 no agregado)

Além do retrospecto negativo em mata-matas após derrota no primeiro confronto, o Vitória também tenta quebrar um longo tabu diante do Flamengo. A última vitória rubro-negra sobre os cariocas no Barradão aconteceu em 1º de dezembro de 2013, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Vitória venceu por 4x2, com dois gols de Dinei, além de tentos marcados por Maxi Biancucchi e Marquinhos.

Desde então, as equipes se enfrentaram sete vezes no Barradão, com seis vitórias do Flamengo e um empate. No retrospecto geral, o Vitória voltou a derrotar o time carioca apenas uma vez: em 2017, pela 19ª rodada do Brasileirão, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Naquele triunfo por 2x0, Yago e Neilton marcaram os gols da equipe baiana. De lá para cá, os clubes se enfrentaram outras nove vezes, com sete vitórias do Flamengo e dois empates.