Vitória tem histórico desfavorável após perder jogo de ida na Copa do Brasil

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Pedro Carreiro
Publicado em 12 de maio de 2026 às 16:51
O Vitória terá uma missão das mais difíceis nesta quinta-feira (14), às 21h30, no Barradão, diante do Flamengo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Após ser derrotado por 2x1 no Maracanã, o Leão da Barra precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final, ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis. Mas, além de enfrentar os atuais campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro baiano terá que superar tabus e retrospectos negativos que rondam a partida.
Relembre como foi o jogo de ida entre Vitória x Flamengo
Empatado com o Atlético-MG como o clube com mais participações na história da Copa do Brasil, presente em 37 das 38 edições disputadas, o Vitória carrega uma longa trajetória no torneio, cuja melhor campanha foi o vice-campeonato conquistado em 2010. Ao longo dessa caminhada, o clube já viveu situações semelhantes à atual. No entanto, os números não animam a torcida rubro-negra. Em 33 oportunidades em que perdeu o jogo de ida na competição, o Vitória conseguiu reverter a desvantagem e avançar apenas 10 vezes.
A última virada aconteceu justamente em uma das classificações mais marcantes da equipe na competição. Pela terceira fase da Copa do Brasil de 2021, o Leão perdeu para o Internacional por 1x0 no Barradão, mas surpreendeu no Beira-Rio ao vencer por 3x1, com gols de Samuel, Dudu Miraíma e Guilherme. A classificação acabou sendo uma das raras alegrias da torcida naquela temporada, que terminou com o rebaixamento do clube para a Série C.
Além do retrospecto negativo em mata-matas após derrota no primeiro confronto, o Vitória também tenta quebrar um longo tabu diante do Flamengo. A última vitória rubro-negra sobre os cariocas no Barradão aconteceu em 1º de dezembro de 2013, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Vitória venceu por 4x2, com dois gols de Dinei, além de tentos marcados por Maxi Biancucchi e Marquinhos.
Desde então, as equipes se enfrentaram sete vezes no Barradão, com seis vitórias do Flamengo e um empate. No retrospecto geral, o Vitória voltou a derrotar o time carioca apenas uma vez: em 2017, pela 19ª rodada do Brasileirão, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Naquele triunfo por 2x0, Yago e Neilton marcaram os gols da equipe baiana. De lá para cá, os clubes se enfrentaram outras nove vezes, com sete vitórias do Flamengo e dois empates.
Apesar do cenário desfavorável e da força do adversário, a torcida do Vitória segue acreditando em uma noite histórica no Barradão. Mais de 25 mil ingressos já foram garantidos para a decisão, e a expectativa é de casa cheia no estádio para empurrar o time em busca da classificação. Afinal, como diz o próprio torcedor colossal: “O Vitória é para quem acredita”.