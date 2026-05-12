INVESTIMENTO

Campeão mundial, zagueiro vai comprar clube tradicional de futebol por R$ 2,5 bilhões

Negociação depende de aval do conselho esportivo espanhol

Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:13

Estádio do Sevilla Crédito: Divulgação

Sergio Ramos está perto de se tornar proprietário do Sevilla, clube onde foi revelado. De acordo com o jornal AS, o ex-zagueiro espanhol e seus parceiros chegaram a um entendimento com os principais acionistas da equipe em relação ao valor da transação e ao cronograma de pagamento. O negócio está estimado em cerca de 450 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 2,5 bilhões.

Sergio Ramos teria convencido os atuais donos do clube com garantias financeiras apresentadas ao longo das negociações. Ainda assim, o acordo só será concluído após a aprovação do Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha e a assinatura final dos contratos.

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A operação ganhou urgência porque a carta de intenção assinada em janeiro por Ramos e a Five Eleven Capital tem validade até 31 de maio. Por isso, as conversas foram aceleradas no início desta semana para tentar fechar a compra antes do prazo. A ideia é que o ex-jogador se torne acionista majoritário do clube atualmente na 13ª posição do Campeonato Espanhol.

Sevilla FC também precisará de reforço financeiro adicional. Além da compra das ações, Ramos e seus sócios deverão realizar um aumento de capital entre 80 e 100 milhões de euros (cerca de R$ 460 a R$ 575 milhões). O objetivo é ajudar a reduzir os problemas econômicos da equipe e ampliar o teto salarial, evitando que o clube volte a brigar contra o rebaixamento.