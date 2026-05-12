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Campeão mundial, zagueiro vai comprar clube tradicional de futebol por R$ 2,5 bilhões

Negociação depende de aval do conselho esportivo espanhol

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:13

Estádio do Sevilla
Estádio do Sevilla Crédito: Divulgação

Sergio Ramos está perto de se tornar proprietário do Sevilla, clube onde foi revelado. De acordo com o jornal AS, o ex-zagueiro espanhol e seus parceiros chegaram a um entendimento com os principais acionistas da equipe em relação ao valor da transação e ao cronograma de pagamento. O negócio está estimado em cerca de 450 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 2,5 bilhões.

Sergio Ramos teria convencido os atuais donos do clube com garantias financeiras apresentadas ao longo das negociações. Ainda assim, o acordo só será concluído após a aprovação do Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha e a assinatura final dos contratos.

Lista dos clubes esportivos mais valiosos do mundo

1º — Dallas Cowboys (futebol americano) | US$ 13 bilhões por Divulgação
2º — Golden State Warriors (basquete) | US$ 11 bilhões por Divulgação
3º — Los Angeles Rams (futebol americano) | US$ 10,5 bilhões por Divulgação
4º — New York Giants (futebol americano) | US$ 10,1 bilhões por Divulgação
5º — Los Angeles Lakers (basquete) | US$ 10 bilhões por Divulgação
6º — New York Knicks (basquete) | US$ 9,75 bilhões por Divulgação
7º — New England Patriots (futebol americano) | US$ 9 bilhões por Divulgação
8º — San Francisco 49ers (futebol americano) | US$ 8,6 bilhões por Divulgação
9º — Philadelphia Eagles (futebol americano) | US$ 8,3 bilhões por Divulgação
10º — Chicago Bears (futebol americano) | US$ 8,2 bilhões por Divulgação
10º — New York Yankees (beisebol) | US$ 8,2 bilhões por Divulgação
12º — New York Jets (futebol americano) | US$ 8,1 bilhões por Divulgação
13º — Las Vegas Raiders (futebol americano) | US$ 7,7 bilhões por Divulgação
14º — Washington Commanders (futebol americano) | US$ 7,6 bilhões por Divulgação
15º — Los Angeles Clippers (basquete) | US$ 7,5 bilhões por Divulgação
15º — Miami Dolphins (futebol americano) | US$ 7,5 bilhões por Divulgação
17º — Houston Texans (futebol americano) | US$ 7,4 bilhões por Divulgação
18º — Denver Broncos (futebol americano) | US$ 6,8 bilhões por Divulgação
18º — Los Angeles Dodgers (beisebol) | US$ 6,8 bilhões por Divulgação
20º — Real Madrid (futebol) | US$ 6,75 bilhões por Divulgação
21º — Seattle Seahawks (futebol americano) | US$ 6,7 bilhões por Divulgação
21º — Boston Celtics (basquete) | US$ 6,7 bilhões por Divulgação
23º — Green Bay Packers (futebol americano) | US$ 6,65 bilhões por Divulgação
24º — Tampa Bay Buccaneers (futebol americano) | US$ 6,6 bilhões por Divulgação
24º — Manchester United (futebol) | US$ 6,6 bilhões por Divulgação
26º — Ferrari (Fórmula 1) | US$ 6,5 bilhões por Divulgação
26º — Pittsburgh Steelers (futebol americano) | US$ 6,5 bilhões por Divulgação
28º — Cleveland Browns (futebol americano) | US$ 6,4 bilhões por Divulgação
29º — Atlanta Falcons (futebol americano) | US$ 6,35 bilhões por Divulgação
30º — Tennessee Titans (futebol americano) | US$ 6,3 bilhões por Divulgação
31º — Minnesota Vikings (futebol americano) | US$ 6,25 bilhões por Divulgação
32º — Kansas City Chiefs (futebol americano) | US$ 6,2 bilhões por Divulgação
33º — Baltimore Ravens (futebol americano) | US$ 6,1 bilhões por Divulgação
34º — Chicago Bulls (basquete) | US$ 6 bilhões por Divulgação
34º — Mercedes (Fórmula 1) | US$ 6 bilhões por Divulgação
34º — Los Angeles Chargers (futebol americano) | US$ 6 bilhões por Divulgação
37º — Buffalo Bills (futebol americano) | US$ 5,95 bilhões por Divulgação
38º — Indianapolis Colts (futebol americano) | US$ 5,9 bilhões por Divulgação
38º — Houston Rockets (basquete) | US$ 5,9 bilhões por Divulgação
40º — Carolina Panthers (futebol americano) | US$ 5,7 bilhões por Divulgação
40º — Miami Heat (basquete) | US$ 5,7 bilhões por Divulgação
42º — Barcelona (futebol) | US$ 5,65 bilhões por Divulgação
43º — Jacksonville Jaguars (futebol americano) | US$ 5,6 bilhões por Divulgação
43º — Brooklyn Nets (basquete) | US$ 5,6 bilhões por Divulgação
45º — Arizona Cardinals (futebol americano) | US$ 5,5 bilhões por Divulgação
46º — Philadelphia 76ers (basquete) | US$ 5,45 bilhões por Divulgação
47º — Phoenix Suns (basquete) | US$ 5,425 bilhões por Divulgação
48º — Liverpool (futebol) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
48º — Toronto Raptors (basquete) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
48º — Detroit Lions (futebol americano) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
1 de 50
1º — Dallas Cowboys (futebol americano) | US$ 13 bilhões por Divulgação

A operação ganhou urgência porque a carta de intenção assinada em janeiro por Ramos e a Five Eleven Capital tem validade até 31 de maio. Por isso, as conversas foram aceleradas no início desta semana para tentar fechar a compra antes do prazo. A ideia é que o ex-jogador se torne acionista majoritário do clube atualmente na 13ª posição do Campeonato Espanhol.

Sevilla FC também precisará de reforço financeiro adicional. Além da compra das ações, Ramos e seus sócios deverão realizar um aumento de capital entre 80 e 100 milhões de euros (cerca de R$ 460 a R$ 575 milhões). O objetivo é ajudar a reduzir os problemas econômicos da equipe e ampliar o teto salarial, evitando que o clube volte a brigar contra o rebaixamento.

Aos 39 anos, Sergio Ramos deixou o Monterrey, do México, em dezembro do ano passado e ainda não anunciou oficialmente sua aposentadoria como jogador. Caso finalize a aquisição do Sevilla, ele não poderá atuar profissionalmente na Espanha, o que deve influenciar diretamente sua decisão sobre o futuro dentro de campo.

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