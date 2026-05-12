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Eliminação para o Remo na Copa do Brasil pode dar prejuízo milionário aos cofres do Bahia

Tricolor precisa reverter derrota sofrida na Fonte Nova para avançar às oitavas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:40

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pressionado para reverter a derrota sofrida para o Remo no primeiro jogo da 5ª fase da Copa do Brasil. Além da vaga nas oitavas de final, o confronto vale uma premiação milionária para os cofres do clube baiano.

Na partida de ida, disputada na Arena Fonte Nova, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 e agora precisa buscar o resultado fora de casa para seguir vivo na competição. A classificação para as oitavas tem uma premiação de, aproximadamente, R$ 3 milhões.

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Se superar os donos da casa e avançar de fase, o clube baiano vai acumular algo em torno de R$ 5 milhões nesta edição da Copa do Brasil. Isso porque embolsou R$ 2 milhões apenas pela participação na 5ª fase, onde entram os clubes classificados para as fases preliminares e de grupos da Libertadores. 

A Copa do Brasil se tornou uma das competições mais rentáveis do calendário nacional. Para os clubes que chegam até a final, a premiação acumulada pode atingir até R$ 99,25 milhões entre cotas de participação e bônus pelo título.

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Bahia Copa do Brasil Remo

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