FUTEBOL

Eliminação para o Remo na Copa do Brasil pode dar prejuízo milionário aos cofres do Bahia

Tricolor precisa reverter derrota sofrida na Fonte Nova para avançar às oitavas

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:40

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pressionado para reverter a derrota sofrida para o Remo no primeiro jogo da 5ª fase da Copa do Brasil. Além da vaga nas oitavas de final, o confronto vale uma premiação milionária para os cofres do clube baiano.

Na partida de ida, disputada na Arena Fonte Nova, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 e agora precisa buscar o resultado fora de casa para seguir vivo na competição. A classificação para as oitavas tem uma premiação de, aproximadamente, R$ 3 milhões.

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil 1 de 7

Se superar os donos da casa e avançar de fase, o clube baiano vai acumular algo em torno de R$ 5 milhões nesta edição da Copa do Brasil. Isso porque embolsou R$ 2 milhões apenas pela participação na 5ª fase, onde entram os clubes classificados para as fases preliminares e de grupos da Libertadores.