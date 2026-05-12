Eliminação para o Remo na Copa do Brasil pode dar prejuízo milionário aos cofres do Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:40
O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, pressionado para reverter a derrota sofrida para o Remo no primeiro jogo da 5ª fase da Copa do Brasil. Além da vaga nas oitavas de final, o confronto vale uma premiação milionária para os cofres do clube baiano.
Na partida de ida, disputada na Arena Fonte Nova, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 e agora precisa buscar o resultado fora de casa para seguir vivo na competição. A classificação para as oitavas tem uma premiação de, aproximadamente, R$ 3 milhões.
Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil
Se superar os donos da casa e avançar de fase, o clube baiano vai acumular algo em torno de R$ 5 milhões nesta edição da Copa do Brasil. Isso porque embolsou R$ 2 milhões apenas pela participação na 5ª fase, onde entram os clubes classificados para as fases preliminares e de grupos da Libertadores.
A Copa do Brasil se tornou uma das competições mais rentáveis do calendário nacional. Para os clubes que chegam até a final, a premiação acumulada pode atingir até R$ 99,25 milhões entre cotas de participação e bônus pelo título.