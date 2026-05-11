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Relembre os jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa mas não foram ao Mundial

Em todas as edições desde 1970, com excessão de 1990

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de maio de 2026 às 21:24

Albúm da Copa do Mundo 2026
Página do Brasil no álbum da Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação

Com a aproximação da Copa do Mundo 2026, cresce a expectativa pela convocação da Seleção Brasileira, que será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (18). Ao mesmo tempo, outra tradição típica do Mundial volta a mobilizar torcedores: o álbum de figurinhas, que há décadas acompanha a competição e se transforma em febre a cada edição. Mas junto com a empolgação também surge uma curiosidade recorrente: quais jogadores estamparam o álbum, mas acabaram fora da lista final para a Copa?

Desde o Mundial de 1970, com exceção de 1990, todas as edições tiveram ao menos um brasileiro presente nas páginas da coleção que não disputou o torneio. No álbum da Copa de 2022, por exemplo, três nomes já certos fora do Mundial aparecem entre os convocáveis: o zagueiro Éder Militão e os atacantes Estêvão e Rodrygo, todos lesionados. Relembre abaixo os brasileiros que ganharam figurinha no álbum da Copa, mas acabaram fora do torneio.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
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Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

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Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026 Figurinhas

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