FICARAM NO QUASE

Relembre os jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa mas não foram ao Mundial

Em todas as edições desde 1970, com excessão de 1990

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de maio de 2026 às 21:24

Página do Brasil no álbum da Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação

Com a aproximação da Copa do Mundo 2026, cresce a expectativa pela convocação da Seleção Brasileira, que será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (18). Ao mesmo tempo, outra tradição típica do Mundial volta a mobilizar torcedores: o álbum de figurinhas, que há décadas acompanha a competição e se transforma em febre a cada edição. Mas junto com a empolgação também surge uma curiosidade recorrente: quais jogadores estamparam o álbum, mas acabaram fora da lista final para a Copa?

Desde o Mundial de 1970, com exceção de 1990, todas as edições tiveram ao menos um brasileiro presente nas páginas da coleção que não disputou o torneio. No álbum da Copa de 2022, por exemplo, três nomes já certos fora do Mundial aparecem entre os convocáveis: o zagueiro Éder Militão e os atacantes Estêvão e Rodrygo, todos lesionados. Relembre abaixo os brasileiros que ganharam figurinha no álbum da Copa, mas acabaram fora do torneio.