FUTEBOL

Neymar é incluído por Ancelotti em lista para a Copa do Mundo

Atacante do Santos não joga pela seleção desde outubro de 2023

Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:30

Ancelotti e Neymar Crédito: Reprodução

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deve incluir Neymar na lista preliminar de 55 jogadores que será enviada à Fifa nesta segunda-feira (12), mirando a disputa da Copa do Mundo de 2026. Fora das últimas convocações do treinador italiano, o atacante volta a aparecer entre os atletas monitorados para o torneio. As informações são do Uol.

Além de Neymar, a relação também deve contar com Estêvão e Thiago Silva. A lista é considerada uma etapa obrigatória antes da convocação oficial e serve como base para possíveis mudanças por questões físicas, técnicas ou médicas até a definição do grupo final. Apenas 26 atletas serão chamados para disputar o Mundial.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 15

Sem atuar pela seleção brasileira desde outubro de 2023, Neymar perdeu espaço nas últimas listas de Ancelotti, mas segue sendo acompanhado pela comissão técnica. Já Thiago Silva, ausente desde a Copa do Mundo de 2022, também reaparece como uma das alternativas observadas pelo treinador.

No caso de Estêvão, a inclusão ocorre mesmo com a recuperação de uma lesão na coxa direita. O atacante do Chelsea era tratado como nome praticamente garantido na Copa, mas ainda corre contra o tempo para voltar totalmente às condições ideais. A lista enviada à Fifa não será divulgada publicamente nem pela Confederação Brasileira de Futebol nem pela entidade máxima do futebol. Pelo protocolo da competição, os clubes só serão oficialmente avisados quando a convocação definitiva for anunciada.

Neymar 1 de 11

A relação final dos convocados será divulgada em 18 de maio. Os escolhidos começam a se apresentar no dia 25, na Granja Comary, em Teresópolis, para o início da preparação. Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil ainda fará dois amistosos. O primeiro será no dia 31 de maio, contra o Panamá, no Maracanã. Depois, a seleção encara o Egito em 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.