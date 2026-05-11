Neymar é incluído por Ancelotti em lista para a Copa do Mundo

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Wendel de Novais
Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:30
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deve incluir Neymar na lista preliminar de 55 jogadores que será enviada à Fifa nesta segunda-feira (12), mirando a disputa da Copa do Mundo de 2026. Fora das últimas convocações do treinador italiano, o atacante volta a aparecer entre os atletas monitorados para o torneio. As informações são do Uol.
Além de Neymar, a relação também deve contar com Estêvão e Thiago Silva. A lista é considerada uma etapa obrigatória antes da convocação oficial e serve como base para possíveis mudanças por questões físicas, técnicas ou médicas até a definição do grupo final. Apenas 26 atletas serão chamados para disputar o Mundial.
Mansão de Neymar em Mangaratiba
Sem atuar pela seleção brasileira desde outubro de 2023, Neymar perdeu espaço nas últimas listas de Ancelotti, mas segue sendo acompanhado pela comissão técnica. Já Thiago Silva, ausente desde a Copa do Mundo de 2022, também reaparece como uma das alternativas observadas pelo treinador.
No caso de Estêvão, a inclusão ocorre mesmo com a recuperação de uma lesão na coxa direita. O atacante do Chelsea era tratado como nome praticamente garantido na Copa, mas ainda corre contra o tempo para voltar totalmente às condições ideais. A lista enviada à Fifa não será divulgada publicamente nem pela Confederação Brasileira de Futebol nem pela entidade máxima do futebol. Pelo protocolo da competição, os clubes só serão oficialmente avisados quando a convocação definitiva for anunciada.
Neymar
A relação final dos convocados será divulgada em 18 de maio. Os escolhidos começam a se apresentar no dia 25, na Granja Comary, em Teresópolis, para o início da preparação. Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil ainda fará dois amistosos. O primeiro será no dia 31 de maio, contra o Panamá, no Maracanã. Depois, a seleção encara o Egito em 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.
A estreia brasileira no Mundial está marcada para uma semana depois, diante do Marrocos, em Nova Jersey.