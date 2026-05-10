Atacante da Seleção critica brasileiros que torcem para Argentina: 'Loucura, lá ninguém veste a camisa amarela'

Carol Neves
Publicado em 10 de maio de 2026 às 12:54
Em fase de disputa por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, Endrick demonstrou incômodo com parte da torcida brasileira que, segundo ele, chega a apoiar a Argentina em jogos contra o Brasil. O atacante citou a atmosfera do confronto realizado em 2023 no Maracanã, quando houve gritos de “olé” em favor dos argentinos, e relatou uma conversa com o lateral Nicolás Tagliafico, que classificou a cena como algo absurdo.
"Estava comentando isso com o Nicolás Tagliafico (lateral-esquerdo do Lyon e da Argentina), com quem falo muito. Ele dizia: "que loucura". Quando fomos jogar lá na Argentina, ninguém vestia camisa amarela. Ninguém, ninguém. Se tiver lá, os caras vão pegar na porrada e já era", disse Endrick em entrevista à Revista Placar. "Quando você vai jogar no Brasil, vê metade da torcida de azul. Ele falou: "Isso é uma loucura". Porque é uma loucura mesmo. Talvez essa nova geração não tenha visto o Brasil ganhar alguma coisa, mas viu a Argentina e o Messi ganharem, e acabam torcendo por eles", acrescentou,
A partida citada pelo atacante aconteceu em novembro de 2023 e marcou apenas sua segunda atuação pela seleção principal. Na ocasião, o Brasil, então dirigido por Fernando Diniz, foi derrotado por 1 a 0 pela Argentina, resultado que entrou para a história como a primeira derrota da Amarelinha em casa pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Mesmo incomodado com esse tipo de comportamento nas arquibancadas, Endrick afirmou não ter expectativa de mudança imediata. Ainda assim, disse acreditar que o desempenho da seleção pode influenciar a torcida no futuro.
"Eu não tenho dúvidas de que isso vai continuar. No próximo jogo contra a Argentina, veremos brasileiros com a camisa da Argentina. A gente tem que ir, seguir, fazer cada vez melhor para que não exista mais isso e só tenha gente (no estádio) lutando pelo Brasil. Seja gritando, cantando, o que for. Ajudando mais a seleção brasileira", pontuou.