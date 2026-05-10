FUTEBOL

Pai de técnico do Barcelona morre horas antes de jogo decisivo contra o Real Madrid, e decisão de ir ao clássico surpreende torcida

Até mesmo o Real Madrid, maior rival do clube catalão, também publicou uma mensagem oficial de solidariedade a Hansi Flick

Wladmir Pinheiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:56

Hansi Flick Crédito: Twitter/Barcelona

O técnico do FC Barcelona, Hansi Flick, recebeu neste domingo (10) a notícia da morte do pai, poucas horas antes do clássico contra o Real Madrid CF. De acordo com o jornal Diario Sport, da Espanha, a morte ocorreu na noite do último sábado (9). A causa não foi divulgada.

Mesmo diante da perda, Flick comunicou ao clube catalão que estará à frente da equipe no confronto deste domingo, marcado para as 16h (de Brasília), no Camp Nou. A partida, válida por La Liga, pode ser decisiva na disputa pelo título da temporada.

Nas redes sociais, o Barcelona manifestou apoio ao treinador.

O FC Barcelona e toda a família blaugrana querem enviar nosso carinho a Hansi Flick pelo falecimento de seu pai. Compartilhamos sua dor e o acompanhamos neste momento tão difícil para ele e sua família. pic.twitter.com/s02Dbr9jyb — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 10, 2026

O Real Madrid, maior rival do clube catalão, também publicou uma mensagem oficial de solidariedade: