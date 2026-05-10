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Pai de técnico do Barcelona morre horas antes de jogo decisivo contra o Real Madrid, e decisão de ir ao clássico surpreende torcida

Até mesmo o Real Madrid, maior rival do clube catalão, também publicou uma mensagem oficial de solidariedade a Hansi Flick

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:56

Hansi Flick
Hansi Flick Crédito: Twitter/Barcelona

O técnico do FC Barcelona, Hansi Flick, recebeu neste domingo (10) a notícia da morte do pai, poucas horas antes do clássico contra o Real Madrid CF. De acordo com o jornal Diario Sport, da Espanha, a morte ocorreu na noite do último sábado (9). A causa não foi divulgada.

Mesmo diante da perda, Flick comunicou ao clube catalão que estará à frente da equipe no confronto deste domingo, marcado para as 16h (de Brasília), no Camp Nou. A partida, válida por La Liga, pode ser decisiva na disputa pelo título da temporada.

Nas redes sociais, o Barcelona manifestou apoio ao treinador. 

O Real Madrid, maior rival do clube catalão, também publicou uma mensagem oficial de solidariedade:

"O Real Madrid CF, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento do pai de Hansi Flick, treinador do FC Barcelona. Real Madrid deseja expressar as suas condolências e o seu carinho à família e a todos os seus entes queridos. Que descanse em paz."

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