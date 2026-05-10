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Torcida não segura a emoção, invade campo minutos antes de clube conquistar título de campeonato, e jogo acaba suspenso

Torcedores dispararam sinalizadores em direção ao setor destinado aos visitantes, e o goleiro foi atingido.

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:48

Torcida não segura a emoção, invade campo minutos antes de clube conquistar título de campeonato, e jogo acaba suspenso
Torcida não segura a emoção, invade campo minutos antes de clube conquistar título de campeonato, e jogo acaba suspenso Crédito: Reprodução/AdelaZdebor

A vitória que já encaminhava para o título nos minutos finais do campeonato tcheco acabou suspensa depois que a torcida invadiu o campo neste sábado (9), em Praga. O Slavia Praga derrotava o Sparta Praga por 3 a 2 no clássico realizado no Fortuna Arena, mas o confronto foi interrompido antes do apito final após torcedores deixarem as arquibancadas e avançarem para o gramado.

O episódio ocorreu nos minutos finais da partida. A comemoração transformou o campo em um cenário de caos. Sinalizadores foram lançados em direção ao setor destinado aos visitantes. Durante a confusão, o goleiro Jakub Surovcik, do Sparta, foi atingido.

Após a partida, o jogador se manifestou nas redes sociais e criticou o ocorrido. "Alguém correr até mim e me ameaçar diretamente durante a partida, acompanhado de uma agressão, é absolutamente inaceitável, e vou levar isso às vias legais", escreveu.

A paralisação pode trazer consequências na classificação. Segundo o portal idnes.cz, o caso será avaliado pelas autoridades esportivas locais, e há possibilidade de sanções ao Slavia. Mesmo assim, a equipe mantém vantagem na disputa pelo título, com cinco pontos à frente e apenas duas rodadas restantes.

Presidente do clube, Jaroslav Tvrdik avaliou como adequada a decisão de não reiniciar o jogo. Para ele, a situação deixou de ser esportiva diante dos riscos à integridade dos atletas.

"O adversário relatou um ataque a um ou dois jogadores. Acho legítimo que a partida tenha sido encerrada", afirmou.

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