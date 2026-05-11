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Bahia inicia preparação para encarar o Remo com desfalque de peso no ataque

Willian José não treinou na reapresentação da equipe após derrota contra o Cruzeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18:36

Wilian José lesionou o tornozelo contra o Cruzeiro e é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro
Wilian José lesionou o tornozelo contra o Cruzeiro e é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Crédito: Catarina Brandão/ECB

O Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (11), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para o confronto decisivo diante do Remo, marcado para quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A principal preocupação para o técnico Rogério Ceni é a situação do atacante Willian José, que não treinou com o restante do elenco e virou dúvida para a viagem ao Pará.

Artilheiro do Esquadrão na temporada ao lado de Luciano Juba, com oito gols marcados, além de duas assistências, o centroavante ficou em tratamento no departamento médico após deixar o jogo contra o Cruzeiro, no último sábado (9), ainda no primeiro tempo. Willian sofreu uma forte entrada do zagueiro Fabrício Bruno no tornozelo, que resultou em pênalti para o Esquadrão, e precisou ser substituído.

Willian José

Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Catarina Brandão / EC Bahia
Willian José  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/ECB
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Marcio Roberto/ Estadão Conteúdo
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia
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Willian José  por Letícia Martins/EC Bahia

As atividades desta segunda começaram na academia e seguiram no campo 2 do CT com um treino técnico. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Cruzeiro fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os demais participaram de uma atividade tática comandada por Rogério Ceni e sua comissão técnica contra uma equipe formada por atletas dos Pivetes de Aço. Parte do grupo também treinou finalizações e cobranças de pênaltis.

Assim como Willian José, o volante Caio Alexandre também reliazou tratamento para lesão. Além do dois, outros jogadores seguem sob cuidados especiais. Kanu, em recuperação de uma conjuntivite, realizou atividades físicas no gramado, enquanto Ruan Pablo permaneceu em transição física. O goleiro Ronaldo fez trabalhos na academia.

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Vivendo um momento de instabilidade, com apenas um triunfo nos últimos sete jogos, o Bahia terá uma missão complicada fora de casa. Após perder o duelo de ida, o Tricolor precisa vencer o Remo por três gols de diferença para garantir a classificação direta. Caso triunfe por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Já a equipe paraense pode até perder por um gol para avançar.

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Bahia Willian José

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