Bahia sofre virada do Cruzeiro e chega ao quinto jogo seguido sem vencer

Pedro Carreiro
Publicado em 9 de maio de 2026 às 23:14
A má fase continua! Na noite deste sábado (9), o Bahia foi derrotado de virada pelo Cruzeiro por 2x1, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer na temporada. A sequência negativa já representa o terceiro maior jejum de triunfos do clube desde a chegada de Rogério Ceni ao comando da equipe, em setembro de 2023.
Mesmo sem fazer uma grande atuação, o Esquadrão conseguiu sair na frente ainda no primeiro tempo, com Luciano Juba convertendo cobrança de pênalti. No entanto, antes do intervalo, o Cruzeiro chegou ao empate com Kauã Moraes. Na etapa final, a Raposa dominou as ações, controlou a partida e pressionou o Bahia até conseguir a virada com Kaique Kenji.
Com o resultado, o Tricolor segue com 23 pontos e permanece na sexta colocação do Brasileirão, mas pode perder uma posição caso o RB Bragantino vença o Santos neste domingo (10). Além da derrota, a atuação abaixo do esperado aumenta a pressão sobre a equipe, que atravessa seu momento mais instável na temporada.
Agora, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, para enfrentar o Remo, no Mangueirão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Esquadrão precisa reverter a derrota por 3x1 sofrida na ida para seguir vivo na competição. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será no domingo (17), às 16h, novamente na Arena Fonte Nova, diante do Grêmio.
Veja como foi Bahia x Cruzeiro
A partida em Salvador começou bastante equilibrada, com as duas equipes buscando o jogo e encontrando espaços para atacar. Quem chegou com maior perigo primeiro foi o Bahia. Aos seis minutos, Sanabria recebeu grande passe em profundidade de Everton Ribeiro, invadiu a área e bateu rasteiro, acertando a rede pelo lado de fora. A resposta do Cruzeiro veio logo na sequência, quando Neizer Villarreal recuperou a bola no meio-campo, avançou em velocidade e finalizou por cima da meta defendida por Léo Vieira.
O jogo seguiu aberto, com Bahia e Cruzeiro conseguindo encontrar espaços para criar jogadas, mas sem transformar as movimentações ofensivas em chances realmente claras. Nenhum dos lados conseguia exercer domínio sobre o adversário, embora Erick Pulga começasse a se destacar pelo atuando pelo lado direito do ataque tricolor, e não pela esquerda, como de costume. E foi justamente dos pés do camisa 16 que nasceu o lance que abriu o placar da partida na Arena Fonte Nova.
Pulga recebeu aberto pela direita, partiu para cima de Kauã Moraes e aplicou um drible da vaca antes de chegar à linha de fundo para cruzar rasteiro. A bola passou por Willian José, mas Fabrício Bruno acabou acertando um carrinho sem bola no centroavante tricolor dentro da área, cometendo pênalti. Na cobrança, Luciano Juba bateu firme, rasteiro, no canto direito de Otávio, que até acertou o lado, mas não conseguiu evitar o gol do Esquadrão.
Após abrir o placar, o Bahia optou por baixar as linhas e atrair o Cruzeiro, apostando nos contra-ataques para ampliar a vantagem. Nos primeiros minutos, a estratégia funcionou bem, com o time conseguindo se defender sem maiores sustos. Porém, aos poucos, a Raposa passou a ocupar mais o campo ofensivo, aumentou a pressão e chegou ao empate aos 41 minutos. Em rápida troca de passes pela direita, o Cruzeiro inverteu a jogada até encontrar Kauã Moraes livre na área. O lateral finalizou rasteiro, em cima de Léo Vieira, que acabou aceitando o gol de empate.
Campanha do Bahia na Série A
O Bahia sentiu o gol de empate e viu o Cruzeiro crescer na reta final da primeira etapa, passando a criar boas oportunidades para virar a partida. Na volta do intervalo, mesmo com a entrada de Ademir na vaga de Sanabria, o Esquadrão seguiu acuado e sofreu um gol novamente aos dois minutos. Após bola levantada na área, Léo Vieira espalmou e Sinisterra aproveitou o rebote para mandar para as redes. Para alívio tricolor, porém, o lance foi anulado por impedimento na origem da jogada.
Os minutos foram passando e o panorama da partida permaneceu o mesmo, com o Cruzeiro controlando as ações e acumulando finalizações. Em determinado momento, a Raposa já tinha 15 chutes contra apenas quatro do Bahia. A melhor oportunidade de virar o jogo dos visitantes aconteceu aos 22 minutos, quando Kaio Jorge recebeu grande passe de Matheus Pereira, saiu cara a cara com Léo Vieira, mas finalizou cruzado para fora. Enquanto isso, o único lance de maior perigo criado pelo Esquadrão na segunda etapa foi em um chute de fora da área de Ademir, defendido por Otávio.
Na reta final, o Bahia até ensaiou uma reação e conseguiu chegar com mais perigo ao ataque. Everaldo quase marcou ao aproveitar um lançamento e finalizar raspando a trave, enquanto Kike também assustou em uma pancada de fora da área que exigiu boa defesa de Otávio. Porém, justamente quando o Tricolor parecia crescer no jogo e preparar uma pressão em busca do gol da vitória, acabou sofrendo a virada.
Aos 40 minutos, Kaique Kenji recebeu aberto pela ponta direita, encarou a marcação de Luciano Juba, pedalou, puxou para o meio e bateu de canhota no canto para virar a partida para o Cruzeiro. Nos minutos finais, além de pouco produzir em busca do empate, o Bahia ainda ficou perto de sofrer o terceiro gol e ouviu fortes vaias e protestos da torcida na Arena Fonte Nova, intensificados após o apito final.
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Nestor); Sanabria (Ademir), Erick Pulga (Kike Olivera) e William José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Moraes; Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique (Kenji) e Matheus Pereira; Sinisterra (Wanderson) e Villarreal (Kaio Jorge). Técnico: Arthur Jorge.
Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador
Gols: Luciano Juba, aos 26 minutos do 2º tempo (Bahia); Kauã Moraes, aos 40 minutos do 1º tempo, e Kaique Kenji, aos 40 minutos do 2º tempo (Cruzeiro)
Cartões amarelo: João Paulo, Ramos Mingo, Everaldo (Bahia) / Fabrício Bruno, Kauã Moraes, Lucas Romero (Cruzeiro)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)