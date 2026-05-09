FRUSTRANTE

Vitória cede empate ao Fluminense no fim e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

Leão da Barra empatou em 2x2 no Maracanã; Kayzer e Renê marcaram para o Rubro-Negro, enquanto John Kennedy e Serna fizeram os gols do Fluminense

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 20:11

Fluminense x Vitória - 15ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

Ainda não foi desta vez que o Vitória conquistou sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (9), o Leão da Barra chegou a estar à frente do placar até os 45 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate e ficou no 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã, pela 15ª rodada da competição.

O Rubro-Negro foi para o intervalo em desvantagem após gol marcado por John Kennedy na primeira etapa. No entanto, conseguiu reagir no segundo tempo e buscou a virada com Renato Kayzer, em cobrança de pênalti, e Renê, que marcou um belo gol em jogada individual. Quando a primeira vitória longe do Barradão parecia encaminhada, Serna apareceu nos minutos finais para deixar tudo igual para os donos da casa.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 19 pontos no Brasileirão e segue, ao menos momentaneamente, na 9ª colocação, já que outros sete jogos ainda completam a rodada neste domingo (10). Apesar do gosto amargo pelo empate sofrido no fim, o Leão soma mais um ponto importante fora de casa e mantém a sequência de recuperação na competição nacional.

Agora, a equipe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17), às 18h30, diante do Bragantino, no Estádio Cícero de Marques, em Bragança Paulista. Antes disso, porém, o Vitória tem compromisso decisivo pela Copa do Brasil. Na quinta-feira (14), às 21h30, o Rubro-Negro recebe o Flamengo, no Barradão, pelo jogo de volta da quinta fase, tentando reverter a derrota por 2x1 sofrida na partida de ida.

Veja como foi o empate entre Vitória x Fluminense 1 de 11

O JOGO

A partida no Maracanã começou truncada, com as duas equipes encontrando dificuldades para criar espaços e desenvolver jogadas ofensivas. Muito disso se deveu à postura adotada pelo Vitória para o confronto. Sem seus dois principais articuladores, Matheuzinho e Erick, suspensos, Jair Ventura optou por uma estratégia mais conservadora, retomando o esquema com três zagueiros, além de povoar o meio-campo com mais três volantes e abrir mão dos pontas, o que dificultou bastante as ações ofensivas do Fluminense nos minutos iniciais.

Com um time mais pesado em campo, o Leão da Barra também encontrava dificuldades para acelerar as transições e chegar ao ataque, mas, por outro lado, conseguia se defender sem passar grandes sustos. Ao longo dos primeiros 25 minutos, o Tricolor carioca chegou apenas em três oportunidades, todas em chutes de média distância de Nonato e John Kennedy, sem grande perigo para Lucas Arcanjo. Enquanto isso, o Vitória só conseguiu construir uma jogada mais trabalhada aos 26 minutos, quando Baralhas arriscou da entrada da área e mandou por cima do gol defendido por Fábio.

A chegada animou o Rubro-Negro, que passou a frequentar mais o campo ofensivo e aparentava crescer na partida. Porém, justamente no melhor momento do Vitória no jogo, o Fluminense abriu o placar. Aos 35 minutos, após cobrança de escanteio, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para John Kennedy. Livre no centro da área, o atacante teve tempo para ajeitar o corpo e finalizar colocado, no canto, sem chances para Lucas Arcanjo.

Na reta final da primeira etapa, o Vitória tentou manter a pressão em busca do empate e passou a ter mais presença no campo ofensivo. Ainda assim, a equipe encontrou dificuldades para transformar posse de bola em chances claras, muito por conta da formação montada prioritariamente para se defender. Sem criatividade no setor ofensivo e com pouca velocidade pelos lados, o Leão pouco ameaçou a meta tricolor antes do intervalo.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 14

No entanto, o Vitória voltou completamente desorganizado para a segunda etapa, com a equipe muito espaçada e afobada, oferecendo espaços ao Fluminense, que passou a criar oportunidades com mais facilidade. Logo aos cinco minutos, os donos da casa envolveram a defesa rubro-negra em uma grande jogada coletiva de troca rápida de passes, na qual os jogadores do Leão praticamente não tocaram na bola. A jogada terminou com uma finalização de letra de John Kennedy, defendida por Lucas Arcanjo.

Na sequência, o Fluminense voltou a assustar. Soteldo recebeu com liberdade na entrada da área e bateu colocado, exigindo mais uma grande defesa do goleiro rubro-negro. O time carioca dominava completamente as ações e dava a impressão de que o segundo gol era apenas questão de tempo, diante das dificuldades do Vitória para se reorganizar defensivamente e equilibrar a partida.

No entanto, justamente no momento de maior pressão do adversário, o Leão da Barra chegou ao empate em uma cobrança de pênalti, aos 17 minutos. Após escanteio, bola ia sobrar livre para Luan Cândido na segunda trave, mas o defensor foi agarrado por Alisson, que não tentou disputar a bola em nenhum momento. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Renato Kayzer bateu firme, rasteiro, deslocando Fábio para deixar tudo igual no Maracanã.

Se o empate já parecia um ótimo resultado para o Vitória, e até improvável pelo momento da partida, a situação ficou ainda melhor apenas quatro minutos depois, com o gol da virada. Após um bate-rebate no meio-campo, Kayzer ficou com a sobra e acionou Renê, que protagonizou uma bela jogada individual. O camisa 91 passou por dois marcadores e, da entrada da área, acertou um chute rasteiro de esquerda no canto, sem qualquer chance de defesa para Fábio.

Após a virada, o Vitória conseguiu administrar bem a partida, amarrando o jogo e sustentando a vantagem no placar sem sofrer grandes sustos por boa parte da etapa final. Com linhas compactas e reduzindo os espaços, o Leão da Barra parecia caminhar para conquistar sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. No entanto, após as saídas de jogadores importantes como Baralhas, Nathan Mendes e Caíque, a equipe perdeu força defensiva e passou a sofrer maior pressão do Fluminense nos minutos finais.

A insistência dos donos da casa resultou no gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. John Kennedy venceu uma dividida no meio-campo e encontrou um belo lançamento para Serna. O atacante aproveitou a saída equivocada de Lucas Arcanjo e, com um toque por cobertura, encobriu o goleiro rubro-negro para empatar a partida no Maracanã, adiando mais uma vez a primeira vitória do Vitória longe do Barradão neste Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x VItória - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Millán, Ignácio e Renê; Alisson (Hércules), Nonato (Castillo) e Lucho Acosta; Savarino (Riquelme), Soteldo (Serna) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Neris), Edenilson, Caíque (Zé Breno), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald), Martínez e Zé Vitor, Renê (Renzo López) e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Gols: John Kennedy, aos 35 minutos do 1º tempo, e Serna, aos 45 minutos do 2º tempo, (Fluminense) / Renato Kayzer, aos 17 minutos, e, Renê aos 21 minutos, do 2º tempo;

Cartões amarelos:

Cartões amarelos: Alisson e Riquelme Felipe (Fluminense) / Renato Kayzer e Ramon (Vitória)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)