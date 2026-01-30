MERCADO DA BOLA

Vitória não terá lucro com a saída de Lucas Esteves para o futebol mexicano; entenda o motivo

Modelo da negociação impediu compensação financeira ao Rubro-Negro

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:54

Lucas Esteves em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória alimentava a expectativa de obter uma compensação financeira com uma possível negociação de Lucas Esteves, lateral-esquerdo que passou pelo clube em 2024 e estava vinculado ao Grêmio, com destino ao Atlético San Luis, do México. No entanto, o Leão da Barra não lucrará com a transferência do jogador.

Isso porque Lucas Esteves rescindiu contrato com o clube gaúcho e foi anunciado na última quinta-feira (29) como reforço da equipe mexicana para a disputa do Clausura 2026, em uma operação realizada sem custos de transferência. Dessa forma, não houve uma venda formal que gerasse repasse financeiro aos clubes detentores de percentual dos direitos econômicos. Em contrapartida, o Grêmio mateve 20% dos direitos econômicos do atleta.

No acordo firmado entre Vitória e Grêmio no início de 2025, o Rubro-Negro manteve 20% dos direitos econômicos do atleta, negociado por 1 milhão de dólares — cerca de R$ 5,7 milhões à época. Do valor, 60% ficaram com o clube baiano, enquanto os outros 40% foram destinados ao Palmeiras, clube formador do jogador.

Apesar de manter parte dos direitos para uma futura negociação, o Vitória acabou não sendo beneficiado em razão do modelo adotado na saída do lateral. No Grêmio, Lucas Esteves não conseguiu se firmar, perdeu espaço ao longo da temporada e deixou de ser opção frequente na equipe principal. Ao todo, disputou 26 partidas e distribuiu uma assistência antes de deixar o clube.

Relembre a saída turbulenta de Lucas Esteves do Vitória

A transferência de Esteves para o Grêmio foi marcada por uma longa e intensa polêmica. O clube gaúcho chegou a pagar a multa rescisória de 1 milhão de dólares prevista no contrato do jogador com o Vitória. Em resposta, o Rubro-Negro acionou uma cláusula que permitia a renovação automática do vínculo mediante o pagamento de US$ 100 mil ao atleta, devolvendo o valor recebido ao Grêmio.

O Tricolor alegou que o documento apresentado pelo Vitória não era válido e que havia recebido sinal verde do clube baiano para efetuar o pagamento da multa, citando inclusive um e-mail do diretor de futebol Manoel Tanajura com as condições da negociação. Já o Vitória sustentou que o pagamento da multa caracterizava aliciamento, pois o clube tentava renovar o contrato de Esteves desde a temporada anterior.

O caso acabou indo parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e, posteriormente, na Justiça do Trabalho. Lucas Esteves chegou a obter uma liminar que lhe permitiu deixar o Vitória, e, após um acordo entre as partes, foi oficializada sua ida para o Grêmio.