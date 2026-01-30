Acesse sua conta
Chegou o 9 titular? Vitória anuncia contratação do centroavante Pedro Henrique

Atacante de 28 anos assinou com o Leão vínculo válido até o final de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12:33

Pedro Henrique é o mais novo reforço do Vitória para a temporada
Pedro Henrique é o mais novo reforço do Vitória para a temporada Crédito: Divulgação/ECV

Depois da contratação de Marinho, o Vitória segue buscando fortalecer o setor ofensivo e, nesta sesta-feira (30), anunciou a chegada de mais um reforço para o ataque. Trata-se do centroavante Pedro Henrique, que atuava no futebol chinês em 2025. Aos 28 anos, o jogador chega ao Leão da Barra sem custos e com vínculo válido até o final de 2026.

Pedro Henrique já estava em Salvador há alguns dias e vinha frequentando a Toca do Leão. No último sábado (25), inclusive, o atacante foi visto no Barradão acompanhando o Ba-Vi 505, válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

Após a derrota no clássico, o técnico Jair Ventura comentou sobre a situação do jogador em entrevista coletiva, relacionando o avanço da negociação à lesão de Renzo López, que sofreu uma pequena fratura no processo transverso da quarta vértebra lombar.

“Ele precisa ser regularizado. Jogador de área. [...] Ele está aqui, mas não tem contrato com a gente. Com a lesão do Renzo, a gente precisa adiantar a situação no mercado. O Fabri já fez ali, mas não é a dele”, afirmou o treinador na ocasião.

Com 1,88m de altura e forte presença física, Pedro Henrique chega ao Vitória para disputar posição com Renato Kayzer e Fabri no comando do ataque rubro-negro. Apesar da concorrência, o trio oferece características distintas ao técnico Jair Ventura, ampliando as opções ofensivas da equipe. Kayzer é um atacante mais técnico, com bom jogo associativo; Fabri se destaca pela força e velocidade; já Pedro Henrique é o típico homem de área.

Trajetória de Pedro Henrique

Natural de Goiás, Pedro Henrique foi revelado pelo Anápolis (GO) em 2016, clube pelo qual disputou 23 partidas e marcou seis gols. Ainda no futebol brasileiro, teve passagens por Grêmio Anápolis e Atlético Goianiense.

Em 2019, iniciou sua trajetória internacional defendendo o Leixões, de Portugal. Com nove gols em 13 jogos, chamou a atenção do Benfica, que o contratou para integrar sua equipe B, onde permaneceu por um ano.

Na temporada 2019/20, transferiu-se para o Farense, também de Portugal, clube pelo qual teve sua passagem mais longa até então. Ao longo de quatro temporadas, disputou 104 partidas, marcou 33 gols e contribuiu com cinco assistências.

Em 2024, atuou por dois clubes distintos: o Radomiak Radom, da Polônia, e o Wuhan Three Towns, da China. Somando as duas passagens, entrou em campo 42 vezes, marcou 22 gols e deu quatro assistências.

Já em 2025, iniciou a temporada no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, onde anotou dois gols em sete jogos. No entanto, encerrou o ano defendendo o Yunnan Yukun, da China, clube pelo qual marcou 13 gols e distribuiu cinco assistências em 32 partidas.

