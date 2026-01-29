Acesse sua conta
Atacante equatoriano com passagem desastrosa pelo Vitória vive fase artilheira na Argentina

Atleta de 28 anos tem três gols marcados em quatro jogos pelo Huracán

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:55

Jordy Caicedo pelo Vitória
Jordy Caicedo pelo Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

Com passagem apagada pelo Vitória, o atacante equatoriano Jordy Caicedo vive um início promissor no futebol argentino. Contratado pelo Huracán no começo da temporada, o jogador de 28 anos marcou três gols em quatro partidas pela nova equipe e começou o ano em alta.

Caicedo passou em branco no amistoso contra o Cerro Porteño, mas balançou as redes diante do Cúcuta, também em jogo preparatório. Já em partidas oficiais, marcou no empate por 1x1 com o Banfield, na estreia do Campeonato Argentino, e voltou a marcar na derrota por 2x1 para o Independiente Rivadavia, pela segunda rodada da competição.

Relembre a passagem de Caicedo pelo Vitória

Jordy Caicedo pelo Vitória por Letícia Martins/EC Vitória

O bom momento no futebol argentino contrasta com a passagem frustrante do atacante pelo Vitória. Contratado em 2019 junto à Universidad Católica, do Equador, clube que o revelou, Caicedo permaneceu no Barradão até o início de 2021. Nesse período, disputou 44 partidas e marcou apenas nove gols, ficando marcado negativamente pelo alto número de chances desperdiçadas e pela falta de refino técnico, apesar da força física e da velocidade.

A saída do equatoriano do clube baiano ocorreu de forma conturbada. Em janeiro de 2021, o jogador faltou a treinos e solicitou a rescisão contratual. O vínculo foi encerrado de maneira litigiosa no mês seguinte, por meio de rescisão unilateral. Sem clube, Caicedo acertou com o CSKA Sofia, da Bulgária, onde atuou por duas temporadas.

O episódio também trouxe consequências financeiras ao Vitória. Em 2022, o clube foi notificado pela Fifa por uma dívida de 580 mil dólares com a Universidad Católica, referente à contratação do atacante. O débito, que girava em torno de R$ 3 milhões à época, impedia o registro de novos reforços, mas o clube fez acordo e conseguiu quitar as pendências em 2023.

Após deixar o futebol búlgaro, Caicedo seguiu rodando por diferentes mercados. Passou pelo Tigres, do México, defendeu o Sivasspor, da Turquia, retornou ao futebol mexicano para atuar no Atlas, que o contratou em definitivo em 2024, e foi emprestado ao Sporting Gijón na temporada passada. Em 2026, voltou a ser cedido, desta vez ao Huracán, onde tenta retomar o protagonismo com gols.

