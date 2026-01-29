NÃO DEIXOU SAUDADES

Atacante equatoriano com passagem desastrosa pelo Vitória vive fase artilheira na Argentina

Atleta de 28 anos tem três gols marcados em quatro jogos pelo Huracán

Jordy Caicedo pelo Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

Com passagem apagada pelo Vitória, o atacante equatoriano Jordy Caicedo vive um início promissor no futebol argentino. Contratado pelo Huracán no começo da temporada, o jogador de 28 anos marcou três gols em quatro partidas pela nova equipe e começou o ano em alta.

Caicedo passou em branco no amistoso contra o Cerro Porteño, mas balançou as redes diante do Cúcuta, também em jogo preparatório. Já em partidas oficiais, marcou no empate por 1x1 com o Banfield, na estreia do Campeonato Argentino, e voltou a marcar na derrota por 2x1 para o Independiente Rivadavia, pela segunda rodada da competição.

O bom momento no futebol argentino contrasta com a passagem frustrante do atacante pelo Vitória. Contratado em 2019 junto à Universidad Católica, do Equador, clube que o revelou, Caicedo permaneceu no Barradão até o início de 2021. Nesse período, disputou 44 partidas e marcou apenas nove gols, ficando marcado negativamente pelo alto número de chances desperdiçadas e pela falta de refino técnico, apesar da força física e da velocidade.

A saída do equatoriano do clube baiano ocorreu de forma conturbada. Em janeiro de 2021, o jogador faltou a treinos e solicitou a rescisão contratual. O vínculo foi encerrado de maneira litigiosa no mês seguinte, por meio de rescisão unilateral. Sem clube, Caicedo acertou com o CSKA Sofia, da Bulgária, onde atuou por duas temporadas.

O episódio também trouxe consequências financeiras ao Vitória. Em 2022, o clube foi notificado pela Fifa por uma dívida de 580 mil dólares com a Universidad Católica, referente à contratação do atacante. O débito, que girava em torno de R$ 3 milhões à época, impedia o registro de novos reforços, mas o clube fez acordo e conseguiu quitar as pendências em 2023.