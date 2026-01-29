MOSTROU ESTRELA

Atacante revelado pelo Vitória faz gol decisivo na Champions League e derruba o Real Madrid

Atleta de 23 anos marcou gol que garantiu classificação direta do Sporting e mandou o Real para os playoffs

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 04:00

Alisson Santos em ação pelo Vitória

Revelado pelo Vitória, o atacante Alisson Santos viveu uma noite especial na Champions League e foi decisivo para a classificação direta do Sporting às oitavas de final da competição. Em meio a rumores de uma possível transferência para o Napoli, o jovem de 23 anos marcou o gol da vitória dos Leões por 3 a 2 sobre o Athletic Bilbao, no estádio San Mamés, na Espanha, pela oitava e última rodada da fase de liga.

Alisson começou a partida no banco de reservas e entrou apenas aos 42 minutos do segundo tempo, mas precisou de pouco tempo para deixar sua marca. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o atacante aproveitou o rebote de um chute do colombiano Luis Suárez e finalizou rasteiro, da entrada da área, no canto direito do goleiro, garantindo o triunfo português. Francisco Trincão e Diomande marcaram os outros gols do Sporting, enquanto Sancet e Guruzeta balançaram as redes para os donos da casa.

O gol decisivo teve impacto direto na tabela. Após o tento, o Sporting saiu da 12ª colocação, chegou aos 16 pontos e saltou para o sétimo lugar, assegurando vaga direta nas oitavas de final, sem a necessidade de disputar os playoffs. Ao mesmo tempo, o resultado acabou tirando o Real Madrid da zona de classificação direta, fazendo o clube espanhol cair da oitava para a nona posição, sendo obrigado a disputar a fase de repescagem.

Contratado pelo Sporting em junho de 2025, após se destacar pelo União de Leiria, Alisson vive sua primeira temporada com a camisa dos Leões. Até o momento, soma 29 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, com três gols — todos pela Champions League — e duas assistências.