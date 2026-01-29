Atacante revelado pelo Vitória faz gol decisivo na Champions League e derruba o Real Madrid

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 04:00
Revelado pelo Vitória, o atacante Alisson Santos viveu uma noite especial na Champions League e foi decisivo para a classificação direta do Sporting às oitavas de final da competição. Em meio a rumores de uma possível transferência para o Napoli, o jovem de 23 anos marcou o gol da vitória dos Leões por 3 a 2 sobre o Athletic Bilbao, no estádio San Mamés, na Espanha, pela oitava e última rodada da fase de liga.
Alisson começou a partida no banco de reservas e entrou apenas aos 42 minutos do segundo tempo, mas precisou de pouco tempo para deixar sua marca. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o atacante aproveitou o rebote de um chute do colombiano Luis Suárez e finalizou rasteiro, da entrada da área, no canto direito do goleiro, garantindo o triunfo português. Francisco Trincão e Diomande marcaram os outros gols do Sporting, enquanto Sancet e Guruzeta balançaram as redes para os donos da casa.
Relembre a trajetória de Alisson Santos
O gol decisivo teve impacto direto na tabela. Após o tento, o Sporting saiu da 12ª colocação, chegou aos 16 pontos e saltou para o sétimo lugar, assegurando vaga direta nas oitavas de final, sem a necessidade de disputar os playoffs. Ao mesmo tempo, o resultado acabou tirando o Real Madrid da zona de classificação direta, fazendo o clube espanhol cair da oitava para a nona posição, sendo obrigado a disputar a fase de repescagem.
Contratado pelo Sporting em junho de 2025, após se destacar pelo União de Leiria, Alisson vive sua primeira temporada com a camisa dos Leões. Até o momento, soma 29 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, com três gols — todos pela Champions League — e duas assistências.
Natural de Itapetinga, no interior da Bahia, Alisson foi formado nas categorias de base do Vitória, clube pelo qual atuou entre 2021 e 2023, somando 44 jogos como profissional e dois gols. Após passagens por Náutico e Figueirense por empréstimo, ganhou projeção em Portugal defendendo o União de Leiria, onde marcou seis gols em 18 partidas, desempenho que levou o Sporting a investir cerca de 2,1 milhões de euros em sua contratação.