Vitória faz oferta e entra na briga por atacante destaque do Brasileirão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:17
O Vitória segue ativo no mercado e colocou o atacante Derik Lacerda, jogador do Cuiabá que defendeu o Sport no último Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan e por outros profissionais que acompanham o clube.
O Rubro-Negro baiano já teria apresentado uma proposta oficial pelo atacante e disputa a contratação com o Internacional, que também acompanha a situação do atleta. A definição deve passar pela avaliação do Cuiabá, detentor dos direitos do jogador, sobre os termos de um possível novo empréstimo ou venda.
Derik Lacerda
Apesar do rebaixamento do Sport, que terminou na última colocação da competição, o Derik teve participação relevante no setor ofensivo, com seis gols marcados em 17 partidas disputadas. Ele chegou, inclusive, a ser envolvido em rumores de uma transferência para o Bahia.
O clube acertou as contratações dos zagueiros Riciellie e Diogo Silva, do lateral-esquerdo Luan Cândido, dos laterais-direitos Mateus Silva e Nathan Mendes, além dos volantes Caíque e Emmanuel Martínez e do atacante Marinho. As tratativas por Pedro Henrique, para o comando de ataque, e pelo ponta Lucas Silva também seguem em fase final.