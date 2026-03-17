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Não tem ar-condicionado? Veja 5 dicas simples para dormir melhor nos dias de calor intenso

Com noites mais quentes, hábitos e escolhas no quarto podem fazer diferença na qualidade do descanso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:48

Especialistas recomendam cuidado nos dias de calor extremo
Especialistas recomendam cuidado nos dias de calor extremo Crédito: Shutterstock

Dormir bem em dias de calor intenso pode virar um desafio, principalmente para quem não tem ar-condicionado em casa. O desconforto térmico dificulta o relaxamento do corpo, aumenta a sensação de agitação e atrapalha o início e a continuidade do sono. Especialistas em sono apontam que pequenas mudanças na rotina e no ambiente já ajudam a amenizar o problema e favorecem um descanso mais profundo.

Calor

Onda de calor por Fernanda Frazão/Agência Brasil
Calor ficará insuportável por Shutterstock
Calorão em Salvador por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Inmet emite alerta de onda de calor por Shutterstock
Calor por Tomaz Silva/Agência Brasil
Calor em São Paulo por Paulo Pinto/Agência Brasil
Calor traz desafios por Paulo Pinto/Agência Brasil
Calor em São Paulo por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Onda de calor por Shutterstock
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Onda de calor por Fernanda Frazão/Agência Brasil

Confira cinco dicas práticas para enfrentar as noites quentes:

1. Aposte em um banho morno ou fresco antes de deitar

Apesar da tentação de entrar embaixo de água muito gelada, o ideal é optar por um banho morno ou levemente fresco. Isso ajuda o corpo a reduzir a temperatura de forma gradual, sinalizando que é hora de desacelerar e dormir.

Banho

Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
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Banho por Shutterstock

2. Escolha roupas de cama leves e respiráveis

Lençóis de algodão, linho ou outros tecidos naturais permitem melhor circulação de ar e evitam o acúmulo de calor. Materiais sintéticos tendem a reter mais calor e podem aumentar a sensação de abafamento durante a noite.

Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização

Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
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Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock

3. Mantenha o ambiente ventilado

Deixar janelas abertas, usar ventiladores ou criar correntes de ar ajuda a renovar o ar do ambiente. Se possível, posicione o ventilador voltado para fora da janela para expulsar o ar quente acumulado no quarto.

4. Evite refeições pesadas e bebidas quentes à noite

Alimentos muito gordurosos ou quentes aumentam a temperatura corporal e dificultam o processo de relaxamento. Prefira refeições leves e hidratação com água ao longo da noite.

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5. Use truques simples para refrescar o corpo

Colocar uma toalha úmida no pescoço, manter os pés descobertos ou até usar uma garrafa com água gelada próxima ao corpo pode ajudar a reduzir a sensação de calor e facilitar o sono.

Pequenas adaptações no ambiente e na rotina podem fazer diferença nas noites mais quentes. Mesmo sem ar-condicionado, é possível melhorar a qualidade do sono com medidas simples e acessíveis.

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