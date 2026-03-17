TÁ PUXADO

Não tem ar-condicionado? Veja 5 dicas simples para dormir melhor nos dias de calor intenso

Com noites mais quentes, hábitos e escolhas no quarto podem fazer diferença na qualidade do descanso

Fernanda Varela

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:48

Especialistas recomendam cuidado nos dias de calor extremo Crédito: Shutterstock

Dormir bem em dias de calor intenso pode virar um desafio, principalmente para quem não tem ar-condicionado em casa. O desconforto térmico dificulta o relaxamento do corpo, aumenta a sensação de agitação e atrapalha o início e a continuidade do sono. Especialistas em sono apontam que pequenas mudanças na rotina e no ambiente já ajudam a amenizar o problema e favorecem um descanso mais profundo.

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Confira cinco dicas práticas para enfrentar as noites quentes:

1. Aposte em um banho morno ou fresco antes de deitar

Apesar da tentação de entrar embaixo de água muito gelada, o ideal é optar por um banho morno ou levemente fresco. Isso ajuda o corpo a reduzir a temperatura de forma gradual, sinalizando que é hora de desacelerar e dormir.

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2. Escolha roupas de cama leves e respiráveis

Lençóis de algodão, linho ou outros tecidos naturais permitem melhor circulação de ar e evitam o acúmulo de calor. Materiais sintéticos tendem a reter mais calor e podem aumentar a sensação de abafamento durante a noite.

Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização 1 de 7

3. Mantenha o ambiente ventilado

Deixar janelas abertas, usar ventiladores ou criar correntes de ar ajuda a renovar o ar do ambiente. Se possível, posicione o ventilador voltado para fora da janela para expulsar o ar quente acumulado no quarto.

4. Evite refeições pesadas e bebidas quentes à noite

Alimentos muito gordurosos ou quentes aumentam a temperatura corporal e dificultam o processo de relaxamento. Prefira refeições leves e hidratação com água ao longo da noite.

5. Use truques simples para refrescar o corpo

Colocar uma toalha úmida no pescoço, manter os pés descobertos ou até usar uma garrafa com água gelada próxima ao corpo pode ajudar a reduzir a sensação de calor e facilitar o sono.