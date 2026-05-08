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Carol Portaluppi expõe tristeza após mutirão de Casimiro contra ela: 'Sempre fui fã dele'

Filha de Renato Gaúcho relembrou polêmica e disse que chegou a perder campanha publicitária após ataque nas redes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:48

Casimiro Miguel e Carol Portaluppi
Casimiro Miguel e Carol Portaluppi Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Portaluppi usou as redes sociais para desabafar sobre uma polêmica antiga envolvendo o youtuber Casimiro Miguel. A influenciadora revelou ter ficado surpresa e magoada ao receber um vídeo feito há cinco anos, em que o comunicador incentivava seguidores a deixarem de acompanhá-la após rumores de que seu pai, Renato Gaúcho, assumiria o Corinthians, algo que acabou não acontecendo.

"Estou arrasada. Juro que eu estou triste, porque acabaram de me mandar um vídeo do Casimiro puxando mutirão pra eu perder seguidor. Sempre fui fã dele", lamentou, em um vídeo publicado nesta sexta-feira (8).

Carol Portaluppi

Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
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Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
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Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
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Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
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Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram
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Carol Portaluppi por Reprodução/Instagram

A filha do do técnico do Vasco, time do coração de Cazé, contou ainda que recentemente chegou a seguir o youtuber pelo perfil do pai e comentou sobre ele com Renato Gaúcho, sem imaginar que voltaria a se deparar com a antiga polêmica. "E você vê como são as coisas, né?! Esses dias eu estava no Instagram do meu pai e eu segui ele por lá, segui o canal, mostrei pro meu pai, falei dele pro meu pai, e agora eu recebo uma notícia dessas".

Carol também falou que chegou a perder trabalho na época do mutirão. O contrato para a divulgação da marca aproveitava o burburinho de uma possível ida de Renato Gaúcho para o Corinthians após cinco anos no Grêmio. A ação teria Portaluppi revelando uma "surpresa" quando atingisse determinado número de seguidores.

"Na época, meu pai pediu pra eu não me pronunciar. De vez em quando ele faz isso. Caiu tudo em cima de mim. Mas o fato é que eu não estava falando nada sobre o Corinthians. Só que eu super entendo que foi péssimo porque foi uma super coincidência horrível. Meu pai não foi pro Corinthians e eu perdi a campanha por todo esse burburinho", relembrou. "A torcida confundiu tudo, mas eu fiquei muito chateada com esse vídeo", reforçou.

Casimiro, da CazéTV

Casimiro Miguel e Fernanda Torres por Reprodução/YouTube
Casimiro Miguel, fundador da CazéTV por Divulgação
Na imagem, Casimiro é o segundo, da esquerda para a direita por Reprodução/CazéTV
Casimiro por Reproducao
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Casimiro Miguel e Fernanda Torres por Reprodução/YouTube

Na gravação que voltou a circular nas redes, Casimiro aparece reagindo às publicações de Carol. Ele exibe a declaração dela sobre o fim das negociações entre o pai e o clube, justificando seu pronunciamento pelo carinho que recebeu da torcida. Em seguida, o youtuber puxa o mutirão.

"Unfollow nela! Aqui é Corinthians! Você vai ficar de graça? Vai iludir torcedor na p*ta que pariu, p*rra! Tá de sacanagem? Tá achando que torcedor é babaca? Tá dando o golpe em todo mundo. Corinthians merece respeito nessa p*rra! Não caia no canto da sereia!", esbravejou.

"Corinthians não é brincadeira, Carolina Portaluppi. Tá brincando com torcedor magoado, que tá vindo de Mancini [Vagner, então treinador do clube]. Fica fazendo misteriozinho na tua rede social. Você deve estar achando que Corinthians é sacanagem", disse.

"Ela enganou geral. Alguém salva o Corinthians? O hino tá pedindo! A garota fez o torcedor de palhaço. Torcedor está em casa magoado, vendo os rivais na p*rra do Paulista, e ela vai falar 'eu amo vocês'. Papinho!", finalizou.

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Carol Portaluppi Casimiro

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