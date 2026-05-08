'Pariu ela mesma': Web confunde Kelly Key com a filha em vídeo de Dia das Mães

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:44
Na última quinta-feira (7), Kelly Key e Suzanna Freitas pararam as redes sociais com um vídeo especial de Dia das Mães, no registro, mãe e filha aparecem dançando e se divertindo, mas o que realmente virou pauta foi a genética da dupla.
Kelly Key e filha Suzzana Freitas
Aos 43 anos, Kelly parece ter congelado no tempo, enquanto Suzanna Freitas, de 25 anos, reforça a cada dia o título de 'cópia fiel' da artista. Não demorou para que os comentários fossem inundados por seguidores confusos e divertidos com a situação.
A semelhança é tanta que os internautas não perdoaram nas brincadeiras. "Geralmente fazem essa trend com a mãe, e não com a irmã!", disparou um seguidor. Outro foi ainda mais direto sobre a aparência das duas: "As gêmeas que não são gêmeas".
Teve até gente duvidando da realidade. Alguns comentários compararam as imagens a conteúdos gerados por inteligência artificial. "Parece IA", observou uma internauta.
"Eu sei que são mãe e filha, mas sempre me impressiono", confessou uma fã. Outro internauta resumiu bem o sentimento geral da web: "A Kelly Key não teve uma filha, ela fez um clone!".