QUEM É QUEM?

'Pariu ela mesma': Web confunde Kelly Key com a filha em vídeo de Dia das Mães

Aos 43 anos, cantora aparece ao lado de Suzanna Freitas e internautas brincam com aparência idêntica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:44

Web confunde Kelly Key com a filha em vídeo de Dia das Mães Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na última quinta-feira (7), Kelly Key e Suzanna Freitas pararam as redes sociais com um vídeo especial de Dia das Mães, no registro, mãe e filha aparecem dançando e se divertindo, mas o que realmente virou pauta foi a genética da dupla.

Kelly Key e filha Suzzana Freitas 1 de 8

Aos 43 anos, Kelly parece ter congelado no tempo, enquanto Suzanna Freitas, de 25 anos, reforça a cada dia o título de 'cópia fiel' da artista. Não demorou para que os comentários fossem inundados por seguidores confusos e divertidos com a situação.

A semelhança é tanta que os internautas não perdoaram nas brincadeiras. "Geralmente fazem essa trend com a mãe, e não com a irmã!", disparou um seguidor. Outro foi ainda mais direto sobre a aparência das duas: "As gêmeas que não são gêmeas".

Teve até gente duvidando da realidade. Alguns comentários compararam as imagens a conteúdos gerados por inteligência artificial. "Parece IA", observou uma internauta.