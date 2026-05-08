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'Pariu ela mesma': Web confunde Kelly Key com a filha em vídeo de Dia das Mães

Aos 43 anos, cantora aparece ao lado de Suzanna Freitas e internautas brincam com aparência idêntica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:44

Web confunde Kelly Key com a filha em vídeo de Dia das Mães Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Na última quinta-feira (7), Kelly Key e Suzanna Freitas pararam as redes sociais com um vídeo especial de Dia das Mães, no registro, mãe e filha aparecem dançando e se divertindo, mas o que realmente virou pauta foi a genética da dupla.

Kelly Key e filha Suzzana Freitas

Kelly Key e filha Suzanne Freitas por Reprodução / Instagram
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Kelly Key por Reprodução
Kelly Key por Reprodução
Kelly Key por Reprodução
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
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Kelly Key e filha Suzanne Freitas por Reprodução / Instagram

Aos 43 anos, Kelly parece ter congelado no tempo, enquanto Suzanna Freitas, de 25 anos, reforça a cada dia o título de 'cópia fiel' da artista. Não demorou para que os comentários fossem inundados por seguidores confusos e divertidos com a situação.

A semelhança é tanta que os internautas não perdoaram nas brincadeiras. "Geralmente fazem essa trend com a mãe, e não com a irmã!", disparou um seguidor. Outro foi ainda mais direto sobre a aparência das duas: "As gêmeas que não são gêmeas".

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Teve até gente duvidando da realidade. Alguns comentários compararam as imagens a conteúdos gerados por inteligência artificial. "Parece IA", observou uma internauta.

"Eu sei que são mãe e filha, mas sempre me impressiono", confessou uma fã. Outro internauta resumiu bem o sentimento geral da web: "A Kelly Key não teve uma filha, ela fez um clone!". 

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