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Nova série da Netflix bate recorde de audiência e traz atriz brasileira no elenco

'Homem em Chamas' bateu 11 milhões de visualizações em menos de uma semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:27

'Homem em Chamas', série da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Se você deu uma passadinha pela Netflix nos últimos dias, com certeza se deparou com um rosto familiar em meio a explosões e muita adrenalina. A série 'Homem em Chamas' não está apenas ocupando o primeiro lugar no Top 10; ela está 'atropelando' a concorrência. Em apenas quatro dias, a produção alcançou a marca impressionante de 11 milhões de visualizações, tornando-se o novo vício dos assinantes.

'Homem em Chamas', série da Netflix 1 de 5

A história gira em torno de John Creasy (interpretado por Yahya Abdul-Mateen II), um ex-mercenário das Forças Especiais que carrega as cicatrizes, físicas e mentais, de um passado brutal. Tentando lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, ele busca um recomeço silencioso, mas o destino tem outros planos. Creasy acaba sendo jogado de volta ao combate.

O que está fazendo os brasileiros vibrarem, além da trama, é a forte conexão com o Brasil. A série não apenas escala a atriz Alice Braga em um papel de destaque, como também usa o Rio de Janeiro como cenário principal.

Alice Braga e Renata Brandão 1 de 13

Diferente de muitas produções que simulam cidades brasileiras em estúdios distantes, 'Homem em Chamas' colocou as câmeras nas ruas cariocas e paulistas. Além do Brasil, a série também passou pelo México e pela Itália.