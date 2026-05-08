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Nova série da Netflix bate recorde de audiência e traz atriz brasileira no elenco

'Homem em Chamas' bateu 11 milhões de visualizações em menos de uma semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:27

'Homem em Chamas', série da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix 

Se você deu uma passadinha pela Netflix nos últimos dias, com certeza se deparou com um rosto familiar em meio a explosões e muita adrenalina. A série 'Homem em Chamas' não está apenas ocupando o primeiro lugar no Top 10; ela está 'atropelando' a concorrência. Em apenas quatro dias, a produção alcançou a marca impressionante de 11 milhões de visualizações, tornando-se o novo vício dos assinantes.

'Homem em Chamas', série da Netflix

'Homem em Chamas', série da Netflix conta com Alice Braga no elenco por Divulgação
'Homem em Chamas': série está no Top 10 de todos os mercados da Netflix no mundo por Reprodução/Flixpatrol
'Homem em Chamas', série da Netflix por Divulgação
'Homem em Chamas', série da Netflix conta com Alice Braga no elenco por Divulgação
'Homem em Chamas', série da Netflix por Divulgação
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'Homem em Chamas', série da Netflix conta com Alice Braga no elenco por Divulgação

A história gira em torno de John Creasy (interpretado por Yahya Abdul-Mateen II), um ex-mercenário das Forças Especiais que carrega as cicatrizes, físicas e mentais, de um passado brutal. Tentando lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, ele busca um recomeço silencioso, mas o destino tem outros planos. Creasy acaba sendo jogado de volta ao combate.

O que está fazendo os brasileiros vibrarem, além da trama, é a forte conexão com o Brasil. A série não apenas escala a atriz Alice Braga em um papel de destaque, como também usa o Rio de Janeiro como cenário principal.

Alice Braga e Renata Brandão

Alice Braga e Renata Brandão por Reprodução / Instagram
Alice Braga recebe homenagem da namorada: "Tanto amor" por Reprodução/Instagram
Alice Braga posta a primeira foto com a nova namorada, Renata Brandão por Reprodução/Instagram
Namorada de Alice Braga abre fotos de viagem com a atriz no mar da Sicília por Reprodução/Instagram
Namorada de Alice Braga abre fotos de viagem com a atriz na Itália por Reprodução/Instagram
Namorada de Alice Braga abre fotos de viagem com a atriz na Itália por Reprodução/Instagram
Alice Braga e Renata Brandão por Reprodução/Instagram
Alice Braga posta a primeira foto com a nova namorada, Renata Brandão por Reprodução/Instagram
Renata Brandão e Alice Braga estão juntas desde o fim de 2023 por Reprodução/Instagram
Alice Braga e Renata Brandão por Reprodução/Instagram
Alice Braga recebe homenagem da namorada: "Tanto amor" por Reprodução/Instagram
Alice braga e Renata Brandão por Reprodução / Redes Sociais
Alice Braga e Renata Brandão por Reprodução/Redes Sociais
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Alice Braga e Renata Brandão por Reprodução / Instagram

Diferente de muitas produções que simulam cidades brasileiras em estúdios distantes, 'Homem em Chamas' colocou as câmeras nas ruas cariocas e paulistas. Além do Brasil, a série também passou pelo México e pela Itália.

Com sete episódios de aproximadamente 45 minutos, a primeira temporada é perfeita para aquela maratona de fim de semana. O sucesso é tanto que a produção já superou outros títulos de peso no catálogo, como o documentário de 'Ronaldinho Gaúcho' e o clássico 'Todo Mundo Odeia o Chris'.

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Tags:

Streaming Netflix Lançamentos da Netflix Alice Braga Homem em Chamas

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