Nova série da Netflix bate recorde de audiência e traz atriz brasileira no elenco

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:27
Se você deu uma passadinha pela Netflix nos últimos dias, com certeza se deparou com um rosto familiar em meio a explosões e muita adrenalina. A série 'Homem em Chamas' não está apenas ocupando o primeiro lugar no Top 10; ela está 'atropelando' a concorrência. Em apenas quatro dias, a produção alcançou a marca impressionante de 11 milhões de visualizações, tornando-se o novo vício dos assinantes.
'Homem em Chamas', série da Netflix
A história gira em torno de John Creasy (interpretado por Yahya Abdul-Mateen II), um ex-mercenário das Forças Especiais que carrega as cicatrizes, físicas e mentais, de um passado brutal. Tentando lidar com o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, ele busca um recomeço silencioso, mas o destino tem outros planos. Creasy acaba sendo jogado de volta ao combate.
O que está fazendo os brasileiros vibrarem, além da trama, é a forte conexão com o Brasil. A série não apenas escala a atriz Alice Braga em um papel de destaque, como também usa o Rio de Janeiro como cenário principal.
Alice Braga e Renata Brandão
Diferente de muitas produções que simulam cidades brasileiras em estúdios distantes, 'Homem em Chamas' colocou as câmeras nas ruas cariocas e paulistas. Além do Brasil, a série também passou pelo México e pela Itália.
Com sete episódios de aproximadamente 45 minutos, a primeira temporada é perfeita para aquela maratona de fim de semana. O sucesso é tanto que a produção já superou outros títulos de peso no catálogo, como o documentário de 'Ronaldinho Gaúcho' e o clássico 'Todo Mundo Odeia o Chris'.