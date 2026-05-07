Após ser internado em estado grave, equipe de Renan e Ray atualiza estado de saúde do cantor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:42
Nesta quinta-feira (7), a equipe da dupla Renan e Ray trouxe novas informações sobre o estado de saúde de Ray, que segue internado em uma unidade de saúde de Goiânia. O cantor, de 63 anos, enfrenta um momento delicado após passar mal subitamente na última terça-feira (5), em sua chácara em Bela Vista de Goiás.
De acordo com o comunicado oficial, a situação do artista ainda "inspira atenção e exige acompanhamento intensivo". Ray está sob os cuidados de uma equipe especializada e, embora o diagnóstico exato ainda não tenha sido divulgado.
Renan e Ray
Tudo começou nas primeiras horas da manhã de terça, por volta das 6h. Ray apresentou febre alta e fortes dores abdominais. Inicialmente, ele foi levado a um posto de saúde local, mas, com o agravamento rápido do quadro, foi necessária a transferência urgente para o Hospital Ruy Azeredo, na capital goiana.
Segundo o empresário da dupla, Saulo Costa, o cantor precisou ser intubado e permanece inconsciente. Devido à gravidade, as apresentações da dupla que aconteceriam nos próximos dias foram canceladas.
Nas redes sociais, a equipe não escondeu a gravidade do momento, mas focou na energia positiva: "Pedimos a compreensão, as orações e as mensagens positivas de todos os fãs, amigos e parceiros. Temos fé de que, com o carinho de vocês e os cuidados médicos, em breve teremos boas notícias".