SAÚDE

Após ser internado em estado grave, equipe de Renan e Ray atualiza estado de saúde do cantor

Sertanejo de 63 anos passou mal em sua chácara e precisou ser intubado em Goiânia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:42

Cantor Ray, da dupla com Renan Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (7), a equipe da dupla Renan e Ray trouxe novas informações sobre o estado de saúde de Ray, que segue internado em uma unidade de saúde de Goiânia. O cantor, de 63 anos, enfrenta um momento delicado após passar mal subitamente na última terça-feira (5), em sua chácara em Bela Vista de Goiás.

De acordo com o comunicado oficial, a situação do artista ainda "inspira atenção e exige acompanhamento intensivo". Ray está sob os cuidados de uma equipe especializada e, embora o diagnóstico exato ainda não tenha sido divulgado.

Renan e Ray 1 de 11

Entenda o que aconteceu

Tudo começou nas primeiras horas da manhã de terça, por volta das 6h. Ray apresentou febre alta e fortes dores abdominais. Inicialmente, ele foi levado a um posto de saúde local, mas, com o agravamento rápido do quadro, foi necessária a transferência urgente para o Hospital Ruy Azeredo, na capital goiana.

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Segundo o empresário da dupla, Saulo Costa, o cantor precisou ser intubado e permanece inconsciente. Devido à gravidade, as apresentações da dupla que aconteceriam nos próximos dias foram canceladas.