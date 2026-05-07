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Após ser internado em estado grave, equipe de Renan e Ray atualiza estado de saúde do cantor

Sertanejo de 63 anos passou mal em sua chácara e precisou ser intubado em Goiânia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:42

Cantor Ray, da dupla com Renan
Cantor Ray, da dupla com Renan Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (7), a equipe da dupla Renan e Ray trouxe novas informações sobre o estado de saúde de Ray, que segue internado em uma unidade de saúde de Goiânia. O cantor, de 63 anos, enfrenta um momento delicado após passar mal subitamente na última terça-feira (5), em sua chácara em Bela Vista de Goiás.

De acordo com o comunicado oficial, a situação do artista ainda "inspira atenção e exige acompanhamento intensivo". Ray está sob os cuidados de uma equipe especializada e, embora o diagnóstico exato ainda não tenha sido divulgado.

Renan e Ray

Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Ray, da dupla com Renan por Reprodução/Instagram
Cantor Renan, da dupla com Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Renan, da dupla com Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Ray, da dupla com Renan por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
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Renan e Ray por Reprodução/Instagram

  • Entenda o que aconteceu

Tudo começou nas primeiras horas da manhã de terça, por volta das 6h. Ray apresentou febre alta e fortes dores abdominais. Inicialmente, ele foi levado a um posto de saúde local, mas, com o agravamento rápido do quadro, foi necessária a transferência urgente para o Hospital Ruy Azeredo, na capital goiana.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cantor Ray, da dupla com Renan, é internado em estado grave e está na UTI em Goiânia

Segundo o empresário da dupla, Saulo Costa, o cantor precisou ser intubado e permanece inconsciente. Devido à gravidade, as apresentações da dupla que aconteceriam nos próximos dias foram canceladas.

Nas redes sociais, a equipe não escondeu a gravidade do momento, mas focou na energia positiva: "Pedimos a compreensão, as orações e as mensagens positivas de todos os fãs, amigos e parceiros. Temos fé de que, com o carinho de vocês e os cuidados médicos, em breve teremos boas notícias".

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