NOVA FASE

Sheron Menezzes muda visual para nova novela da Globo; veja fotos

Atriz adotou tranças para viver médica que vê a vida virar de cabeça para baixo em 'Por Você'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:13

Sheron Menezzes viveu Sol em "Vai na Fé" (2023) Crédito: Reprodução / Globo

Se você ainda tem na memória a imagem da Sol, de 'Vai na Fé', Sheron Menezzes acaba de dar adeus ao visual antigo para mergulhar de cabeça em sua próxima protagonista na Globo. A atriz surgiu deslumbrante nas redes sociais exibindo tranças longas, a nova marca registrada de sua personagem em 'Por Você', a trama que vai ocupar a faixa das 19h a partir de agosto.

Sheron Menezzes muda visual para a nova novela das 7 1 de 17

Desta vez, Sheron dará vida a uma obstetra de sucesso que nunca teve a maternidade nos seus planos. Mas, a vida dela muda drasticamente quando sua melhor amiga morre e ela se vê, de uma hora para outra, responsável por criar os quatro filhos da falecida.