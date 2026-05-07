Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sheron Menezzes muda visual para nova novela da Globo; veja fotos

Atriz adotou tranças para viver médica que vê a vida virar de cabeça para baixo em 'Por Você'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:13

Sheron Menezzes viveu Sol em
Sheron Menezzes viveu Sol em "Vai na Fé" (2023) Crédito: Reprodução / Globo

Se você ainda tem na memória a imagem da Sol, de 'Vai na Fé', Sheron Menezzes acaba de dar adeus ao visual antigo para mergulhar de cabeça em sua próxima protagonista na Globo. A atriz surgiu deslumbrante nas redes sociais exibindo tranças longas, a nova marca registrada de sua personagem em 'Por Você', a trama que vai ocupar a faixa das 19h a partir de agosto.

Sheron Menezzes muda visual para a nova novela das 7

Sheron Menezzes muda visual para a nova novela das 7 por Reprodução/Rafael Oliveira/@fotocomrafa
Sheron Menezzes muda visual para a nova novela das 7 por Reprodução/Rafael Oliveira/@fotocomrafa
Sheron Menezzes muda visual para a nova novela das 7 por Reprodução/Rafael Oliveira/@fotocomrafa
Sheron Menezzes por Divulgação
Sheron Menezzes viveu Sol em "Vai na Fé" (2023) por Reprodução / Globo
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes por Reprodução | Instagram
Sheron Menezzes foi protagonista da novela Vai na Fé por reprodução instagram
Sheron Menezzes como Sol em Vai na Fé por divulgação
Sheron Menezzes como Sol em Vai na Fé por divulgação
1 de 17
Sheron Menezzes muda visual para a nova novela das 7 por Reprodução/Rafael Oliveira/@fotocomrafa

Leia mais

Imagem - Ator de 'Gavan' e 'Kill Bill', Kenji Ohba morre aos 72 anos

Ator de 'Gavan' e 'Kill Bill', Kenji Ohba morre aos 72 anos

Imagem - Thiago Lacerda revela que nunca falou italiano em 'Terra Nostra': 'Tive que enganar'

Thiago Lacerda revela que nunca falou italiano em 'Terra Nostra': 'Tive que enganar'

Imagem - Estreias no cinema em maio de 2026; veja a lista completa de filmes

Estreias no cinema em maio de 2026; veja a lista completa de filmes

Desta vez, Sheron dará vida a uma obstetra de sucesso que nunca teve a maternidade nos seus planos. Mas, a vida dela muda drasticamente quando sua melhor amiga morre e ela se vê, de uma hora para outra, responsável por criar os quatro filhos da falecida.

Na trama, com direção artística de André Câmara e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, além de aprender a ser mãe 'na marra', a protagonista de Sheron vai bater de frente com a herdeira do hospital onde trabalha.  

Leia mais

Imagem - Às vésperas do Dia das Mães, Tati Machado relembra perda do filho: 'Passaria por tudo de novo'

Às vésperas do Dia das Mães, Tati Machado relembra perda do filho: 'Passaria por tudo de novo'

Imagem - Itens pessoais de Matthew Perry e de 'Friends' vão a leilão; confira peças

Itens pessoais de Matthew Perry e de 'Friends' vão a leilão; confira peças

Imagem - Zé Felipe detona sertanejos que dão em cima de mulheres casadas: 'Recado dado'

Zé Felipe detona sertanejos que dão em cima de mulheres casadas: 'Recado dado'

Tags:

Globo Novo Visual Visual Atriz Sheron Menezzes

Mais recentes

Imagem - Ator de 'Gavan' e 'Kill Bill', Kenji Ohba morre aos 72 anos

Ator de 'Gavan' e 'Kill Bill', Kenji Ohba morre aos 72 anos
Imagem - Tia Milena invade noite de Juliano Floss e Marina Sena em São Paulo e vídeo viraliza

Tia Milena invade noite de Juliano Floss e Marina Sena em São Paulo e vídeo viraliza
Imagem - Antes da semana acabar, 4 signos entram em alerta de sorte e podem destravar dinheiro e oportunidades

Antes da semana acabar, 4 signos entram em alerta de sorte e podem destravar dinheiro e oportunidades