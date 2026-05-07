Sheron Menezzes muda visual para nova novela da Globo; veja fotos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:13
Se você ainda tem na memória a imagem da Sol, de 'Vai na Fé', Sheron Menezzes acaba de dar adeus ao visual antigo para mergulhar de cabeça em sua próxima protagonista na Globo. A atriz surgiu deslumbrante nas redes sociais exibindo tranças longas, a nova marca registrada de sua personagem em 'Por Você', a trama que vai ocupar a faixa das 19h a partir de agosto.
Sheron Menezzes muda visual para a nova novela das 7
Desta vez, Sheron dará vida a uma obstetra de sucesso que nunca teve a maternidade nos seus planos. Mas, a vida dela muda drasticamente quando sua melhor amiga morre e ela se vê, de uma hora para outra, responsável por criar os quatro filhos da falecida.
Na trama, com direção artística de André Câmara e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, além de aprender a ser mãe 'na marra', a protagonista de Sheron vai bater de frente com a herdeira do hospital onde trabalha.