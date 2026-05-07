NOITE DO PIJAMA

Tia Milena invade noite de Juliano Floss e Marina Sena em São Paulo e vídeo viraliza

Ex-BBB passou a noite no apartamento do casal após amizade nascer no reality da Globo e reagiu até a surpresa com rabada preparada pelo influenciador

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:16

Tia Milena virou hóspede de Juliano Floss e Marina Sena em noite animada em São Paulo Crédito: Reprodução

Tia Milena movimentou as redes sociais ao mostrar detalhes de uma noite especial ao lado de Juliano Floss e Marina Sena, em São Paulo. A ex-BBB visitou o apartamento da cantora na última quarta-feira (6) e compartilhou vários momentos descontraídos ao lado do casal.

Logo ao chegar no local, Milena foi surpreendida por Juliano Floss com uma recepção inesperada. “Tem rabada te esperando!”, anunciou o influenciador, arrancando uma reação animada da amiga. Em seguida, a ex-sister comemorou o encontro e celebrou a proximidade criada após o reality da TV Globo.

Milena (BBB 26) 1 de 10

“Se você não acreditou, eu estou aqui na casa da Marina e do Julian! Estou muito feliz”, disse Milena nos vídeos publicados nas redes sociais. Floss ainda revelou que a convidada dormiria no apartamento do casal. “Noite do pijama, Tia Milena vai dormir aqui hoje. ‘Eterno’ é para sempre”, comentou ele, relembrando o grupo formado dentro do programa ao lado de Ana Paula Renault.

Durante a visita, Milena também apareceu recebendo carinho de Marina Sena e não escondeu a admiração pela cantora. “Ela é muito gata! Hoje eu posso te observar melhor”, brincou. Marina respondeu com bom humor: “Bem-vinda! Que bom que você está aqui”.