LUTO

Ator de 'Gavan' e 'Kill Bill', Kenji Ohba morre aos 72 anos

Ator japonês foi ícone de séries japonesas e referência para Quentin Tarantino

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:33

Ator Kenji Ohba Crédito: Divulgação/Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho/Getty Images

Na última quarta-feira (7), o ator Kenji Ohba, o homem que deu vida e alma ao lendário Gavan, faleceu aos 72 anos. A notícia foi confirmada pela Japan Action Enterprise, revelando que o artista não resistiu a uma batalha contra uma enfermidade que já se arrastava há algum tempo.

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Se você cresceu assistindo às séries de heróis japoneses ou é fã do gênero tokusatsu, sabe que Ohba tinha uma agilidade e carisma fora do comum, ajudando a definir o que significava ser um herói de ação na década de 80.

Nascido em 1955, Kenji começou como dublê. Antes de ficar conhecido como o Policial do Espaço Gavan, ele já brilhava em grupos como Battle Fever J (como o Battle Kenya) e Denshi Sentai Denziman (como o Denzi Blue).

Mas o brilho de Kenji Ohba não ficou restrito ao Japão. Sua técnica de combate chamou a atenção de ninguém menos que Quentin Tarantino. Em 'Kill Bill: Volume 1', Ohba interpretou o assistente de Hattori Hanzo, em uma participação com seu mentor na vida real, Sonny Chiba.