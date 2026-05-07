Ator de 'Gavan' e 'Kill Bill', Kenji Ohba morre aos 72 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:33
Na última quarta-feira (7), o ator Kenji Ohba, o homem que deu vida e alma ao lendário Gavan, faleceu aos 72 anos. A notícia foi confirmada pela Japan Action Enterprise, revelando que o artista não resistiu a uma batalha contra uma enfermidade que já se arrastava há algum tempo.
Ator Kenji Ohba morreu aos 72 anos
Se você cresceu assistindo às séries de heróis japoneses ou é fã do gênero tokusatsu, sabe que Ohba tinha uma agilidade e carisma fora do comum, ajudando a definir o que significava ser um herói de ação na década de 80.
Nascido em 1955, Kenji começou como dublê. Antes de ficar conhecido como o Policial do Espaço Gavan, ele já brilhava em grupos como Battle Fever J (como o Battle Kenya) e Denshi Sentai Denziman (como o Denzi Blue).
Mas o brilho de Kenji Ohba não ficou restrito ao Japão. Sua técnica de combate chamou a atenção de ninguém menos que Quentin Tarantino. Em 'Kill Bill: Volume 1', Ohba interpretou o assistente de Hattori Hanzo, em uma participação com seu mentor na vida real, Sonny Chiba.
Os fãs brasileiros têm um carinho especial pelo ator. Em 2017, Kenji esteve no Brasil para a CCXP e foi ovacionado por uma multidão. Ele era conhecido por fazer questão de realizar suas próprias cenas de risco.