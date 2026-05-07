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Ator de 'Gavan' e 'Kill Bill', Kenji Ohba morre aos 72 anos

Ator japonês foi ícone de séries japonesas e referência para Quentin Tarantino

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:33

Ator Kenji Ohba  Crédito: Divulgação/Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho/Getty Images

Na última quarta-feira (7), o ator Kenji Ohba, o homem que deu vida e alma ao lendário Gavan, faleceu aos 72 anos. A notícia foi confirmada pela Japan Action Enterprise, revelando que o artista não resistiu a uma batalha contra uma enfermidade que já se arrastava há algum tempo.

Ator Kenji Ohba morreu aos 72 anos

Ator Kenji Ohba  por Divulgação/Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho/Getty Images
Ator Kenji Ohba  por Divulgação/Kenji Ohba/Divulgação CCXP
Ator Kenji Ohba em Kill Bill: participação no filme de Quentin Tarantino por Reprodução
Ator Kenji Ohba  por Reprodução/Youtube
Ator Kenji Ohba  por Reprodução
Ator Kenji Ohba ficou eternizado como o herói Gavan no tokusatsu japonês por Reprodução
Ator Kenji Ohba morreu aos 72 anos no Japão por Reprodução
Ator Kenji Ohba  por Reprodução
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Ator Kenji Ohba  por Divulgação/Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho/Getty Images

Se você cresceu assistindo às séries de heróis japoneses ou é fã do gênero tokusatsu, sabe que Ohba tinha uma agilidade e carisma fora do comum, ajudando a definir o que significava ser um herói de ação na década de 80.

Nascido em 1955, Kenji começou como dublê. Antes de ficar conhecido como o Policial do Espaço Gavan, ele já brilhava em grupos como Battle Fever J (como o Battle Kenya) e Denshi Sentai Denziman (como o Denzi Blue).

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Mas o brilho de Kenji Ohba não ficou restrito ao Japão. Sua técnica de combate chamou a atenção de ninguém menos que Quentin Tarantino. Em 'Kill Bill: Volume 1', Ohba interpretou o assistente de Hattori Hanzo, em uma participação com seu mentor na vida real, Sonny Chiba.

Os fãs brasileiros têm um carinho especial pelo ator. Em 2017, Kenji esteve no Brasil para a CCXP e foi ovacionado por uma multidão. Ele era conhecido por fazer questão de realizar suas próprias cenas de risco.

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