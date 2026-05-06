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Ex-cientista da NASA que diz ter 'morrido três vezes' revela o que acontece após a morte

Ingrid Honkala afirma que sentiu paz absoluta e consciência fora do corpo após acidentes e cirurgia

Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:52

Ingrid Honkala Crédito: Reprodução

A ex-cientista da NASA Ingrid Honkala afirmou ter vivido três experiências de quase morte ao longo da vida e disse que todas foram marcadas pela mesma sensação. Hoje com 55 anos, ela contou que passou pelos episódios após um afogamento na infância, um acidente de moto e uma complicação durante uma cirurgia.

Segundo Ingrid, a primeira experiência aconteceu quando ela tinha apenas dois anos, após cair em um tanque de água gelada dentro de casa. Anos depois, aos 25, ela sofreu um acidente de moto. A terceira situação ocorreu aos 52 anos, quando teve uma queda brusca de pressão durante um procedimento cirúrgico.

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Em entrevistas repercutidas por veículos internacionais, ela descreveu uma sensação de paz intensa e afirmou que percebia a consciência separada do corpo. “Foi como entrar em uma camada mais profunda da realidade, além dos nossos sentidos físicos”, declarou.

A ex-cientista contou que, nos três episódios, sentiu o medo desaparecer rapidamente. “O medo desapareceu e foi substituído por uma paz absoluta, como se minha consciência tivesse se separado do corpo”, afirmou.

Ela também relatou que perdeu completamente a noção de tempo e espaço. “Eu não me sentia mais como um corpo, mas como pura consciência”, disse. Segundo Ingrid, havia uma percepção de conexão total entre tudo ao redor.

Durante o episódio vivido na infância, ela afirma ter visto o próprio corpo dentro da água enquanto percebia a mãe distante dali. “Parecia existir uma forma de comunicação entre nós, não por palavras, mas por consciência”, relatou.

As experiências mudaram sua visão sobre a morte. “Deixei de enxergá-la como um fim. Para mim, parece mais uma transição dentro de um contínuo da consciência”, afirmou.