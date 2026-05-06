ADEUS, VIDINHA BOA...

Como é a mansão de luxo com praia exclusiva e shopping exclusivo que Robinho teve que abandonar ao ser preso

Ex-jogador vivia em imóvel milionário no Jardim Acapulco, no Guarujá, antes de ser preso em março de 2024

Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:09

Robinho teve que deixar mansão de luxo no Guarujá quando foi preso Crédito: Reprodução

Além da cobertura de luxo avaliada em R$ 11 milhões em Santos, o ex-jogador Robinho também mantinha uma mansão milionária no Guarujá, no litoral paulista. Foi justamente nesse imóvel, localizado no condomínio Jardim Acapulco, que ele aguardou a chegada da Polícia Federal antes de ser preso, em março de 2024.

A residência, estimada em cerca de R$ 10 milhões, fica em um dos condomínios mais luxuosos e conhecidos da Baixada Santista. O Jardim Acapulco, localizado na Praia de Pernambuco, reúne mansões de empresários, artistas e atletas famosos.

Robinho teve que deixar mansão de luxo no Guarujá quando foi preso 1 de 10

Entre os proprietários de imóveis no condomínio estão nomes como Neymar, Marquinhos, Datena, Milton Neves, a skatista Leticia Bufoni e até empreendimentos ligados a Silvio Santos.

O condomínio chama atenção pela estrutura comparada à de um resort privado. Segundo informações divulgadas pela administração do local, o Jardim Acapulco possui cerca de 3,2 milhões de metros quadrados, sendo aproximadamente 600 mil metros quadrados de área verde preservada.

O espaço reúne 2.431 lotes demarcados, cerca de 1.560 residências construídas e quase 50 quilômetros de vias internas. Entre os serviços disponíveis estão segurança 24 horas, monitoramento intenso por câmeras, ambulatório médico privado, ambulância permanente, transporte até a praia, shopping interno, supermercado, salões de eventos, clubes de lazer, piscinas, quadras esportivas, lanchonetes e áreas de convivência.

O condomínio também possui praia exclusiva frequentada pelos moradores. Segundo reportagens da época, Robinho costumava passar boa parte do tempo no local, onde praticava futevôlei e mantinha amizades com outros moradores do empreendimento.

No dia em que a prisão do ex-jogador foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, o esquema de segurança do condomínio foi reforçado. Cerca de 300 profissionais atuaram na vigilância do local, além da estrutura de monitoramento por câmeras espalhada pela área.

As imagens divulgadas da mansão mostram um imóvel de alto padrão, com arquitetura ampla, piscina privativa, área externa arborizada e espaços voltados para conforto e privacidade. O ex-jogador vivia na residência com a família enquanto tentava recorrer da condenação na Justiça.

Robinho 1 de 11

Além da mansão no Guarujá, Robinho também tinha uma cobertura de luxo em Santos, com 431 metros quadrados distribuídos em dois andares. O apartamento possui piscina privativa com vista para o mar, área gourmet, salas amplas, camarim, escritório, closets, portas blindadas, sistema de câmeras e cinco vagas de garagem.