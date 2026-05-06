Deu saudade? Assista ao retorno de Pedro Cardoso como Agostinho Carrara na TV

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Fernanda Varela
Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:48
O ator Pedro Cardoso voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta semana ao reaparecer caracterizado como o icônico Agostinho Carrara, personagem de A Grande Família. Aos 63 anos, ele participou de uma campanha publicitária e reviveu o papel que marcou sua trajetória na televisão.
A aparição movimentou fãs do seriado, encerrado em 2014, principalmente pela semelhança com o personagem que dividia cenas com Bebel, Lineu e Dona Nenê no humorístico da TV Globo.
Veja como está o elenco de 'A Grande Família'
Longe das novelas e séries brasileiras há alguns anos, Pedro Cardoso mora atualmente em Cascais, em Portugal, ao lado da atriz Graziella Moretto, com quem é casado desde 2007. O casal tem uma filha, Mabel, de 18 anos.
Desde que deixou a TV aberta, o ator passou a se dedicar mais ao teatro e a projetos autorais. Atualmente, ele está em turnê com a peça “O Recém-Nascido”, apresentada em cidades portuguesas e espanholas, como Lisboa, Braga, Porto e Barcelona.
Nas redes sociais, Pedro também costuma publicar vídeos com reflexões políticas, humor e comentários do cotidiano ao lado da esposa.
Apesar da distância da televisão brasileira, ele ainda mantém contato com parte do elenco de “A Grande Família”. Um dos afastamentos conhecidos é com Guta Stresser, intérprete da Bebel, com quem teve desentendimentos nos bastidores durante os anos da série.
Mesmo após mais de uma década do fim do programa, Agostinho Carrara continua sendo um dos personagens mais lembrados da carreira de Pedro Cardoso e segue despertando nostalgia no público.