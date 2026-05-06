LEMBRA DELE?

Deu saudade? Assista ao retorno de Pedro Cardoso como Agostinho Carrara na TV

Intérprete de um dos personagens mais marcantes de “A Grande Família”, ator vive em Portugal e se dedica ao teatro

Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:48

Pedro Cardoso revive icônico personagem de "A Grande Família" Crédito: Reprodução

O ator Pedro Cardoso voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta semana ao reaparecer caracterizado como o icônico Agostinho Carrara, personagem de A Grande Família. Aos 63 anos, ele participou de uma campanha publicitária e reviveu o papel que marcou sua trajetória na televisão.

A aparição movimentou fãs do seriado, encerrado em 2014, principalmente pela semelhança com o personagem que dividia cenas com Bebel, Lineu e Dona Nenê no humorístico da TV Globo.

Veja como está o elenco de 'A Grande Família' 1 de 14

Longe das novelas e séries brasileiras há alguns anos, Pedro Cardoso mora atualmente em Cascais, em Portugal, ao lado da atriz Graziella Moretto, com quem é casado desde 2007. O casal tem uma filha, Mabel, de 18 anos.

Desde que deixou a TV aberta, o ator passou a se dedicar mais ao teatro e a projetos autorais. Atualmente, ele está em turnê com a peça “O Recém-Nascido”, apresentada em cidades portuguesas e espanholas, como Lisboa, Braga, Porto e Barcelona.

Nas redes sociais, Pedro também costuma publicar vídeos com reflexões políticas, humor e comentários do cotidiano ao lado da esposa.

Apesar da distância da televisão brasileira, ele ainda mantém contato com parte do elenco de “A Grande Família”. Um dos afastamentos conhecidos é com Guta Stresser, intérprete da Bebel, com quem teve desentendimentos nos bastidores durante os anos da série.