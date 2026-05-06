Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o 'Rei do Ovo', homem que está prestes a se tornar um dos mais ricos do Brasil

Fortuna de Ricardo Faria disparou após investimento de até US$ 1 bilhão na Global Eggs, empresa que já vale mais de R$ 40 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:40

Rei do Ovo
Rei do Ovo Crédito: Reprodução

O “Rei do Ovo” está prestes a se tornar o homem mais rico do Brasil. Isso mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele, mas trata-se do empresário Ricardo Faria, dono da Global Eggs, companhia que vem crescendo de forma acelerada no mercado internacional.

Natural do Rio de Janeiro e criado em Santa Catarina, Ricardo Faria apareceu pela primeira vez na lista da Forbes em 2024, ocupando a 21ª posição entre os maiores bilionários do Brasil, com patrimônio estimado em R$ 17,45 bilhões. Dois anos depois, o cenário já é outro e ele está na beira de entrar no seleto grupo dos cinco brasileiros mais ricos do país. 

Rei do Ovo

Rei do Ovo por Reprodução
Rei do Ovo por Reprodução
Rei do Ovo por Reprodução
Rei do Ovo por Reprodução
Rei do Ovo por Reprodução
Rei do Ovo por Reprodução
1 de 6
Rei do Ovo por Reprodução

Em março deste ano, a Global Eggs anunciou um investimento de até US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,2 bilhões, vindo do fundo americano Warburg Pincus. O movimento chamou atenção do mercado e fez a empresa atingir uma avaliação de aproximadamente US$ 8 bilhões, o equivalente a R$ 42,2 bilhões.

Com isso, segundo estimativas divulgadas pela Forbes, a fatia de Ricardo Faria na companhia passou a valer cerca de R$ 36,9 bilhões. Somando outros negócios e participações, o patrimônio total do empresário já seria de aproximadamente R$ 40,9 bilhões.

Leia mais

Imagem - O que significa “beta”? Entenda a gíria que virou xingamento nas redes sociais e irritou Zé Felipe

O que significa “beta”? Entenda a gíria que virou xingamento nas redes sociais e irritou Zé Felipe

Imagem - Anjo da Guarda indica novos caminhos para 3 signos nesta quarta-feira (6 de maio): decisões abrem oportunidades

Anjo da Guarda indica novos caminhos para 3 signos nesta quarta-feira (6 de maio): decisões abrem oportunidades

Imagem - Gabriela Duarte explica por que se afastou da mãe Regina Duarte: 'Me recuso a ser a mesma pessoa que ela'

Gabriela Duarte explica por que se afastou da mãe Regina Duarte: 'Me recuso a ser a mesma pessoa que ela'

Na prática, isso pode fazer o “Rei do Ovo” saltar da 21ª para a quinta posição entre os brasileiros mais ricos, atrás apenas de nomes como Eduardo Saverin, Vicky Safra, Jorge Paulo Lemann e André Esteves.

Antes de dominar o setor de ovos, Ricardo Faria já era conhecido no meio empresarial. A venda da empresa Lavebras, em 2017, foi um dos marcos da trajetória dele nos negócios. Agora, com a valorização da Global Eggs, o apelido de “Rei do Ovo” ganhou ainda mais peso no mercado financeiro.

Mais recentes

Imagem - Maior cachoeira do mundo tem quase 1 quilômetro de queda ininterrupta e praias cor de 'Coca-Cola'

Maior cachoeira do mundo tem quase 1 quilômetro de queda ininterrupta e praias cor de 'Coca-Cola'
Imagem - Universo pressiona e coloca Gêmeos, Leão e Escorpião à prova hoje (6 de maio) com mudanças inevitáveis

Universo pressiona e coloca Gêmeos, Leão e Escorpião à prova hoje (6 de maio) com mudanças inevitáveis
Imagem - Além de Michael Jackson, quem são os 4 artistas do mundo com direito ao mítico Disco de Urânio de mais de 50 milhões de vendas

Além de Michael Jackson, quem são os 4 artistas do mundo com direito ao mítico Disco de Urânio de mais de 50 milhões de vendas