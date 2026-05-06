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Conheça o 'Rei do Ovo', homem que está prestes a se tornar um dos mais ricos do Brasil

Fortuna de Ricardo Faria disparou após investimento de até US$ 1 bilhão na Global Eggs, empresa que já vale mais de R$ 40 bilhões

Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:40

Rei do Ovo Crédito: Reprodução

O “Rei do Ovo” está prestes a se tornar o homem mais rico do Brasil. Isso mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele, mas trata-se do empresário Ricardo Faria, dono da Global Eggs, companhia que vem crescendo de forma acelerada no mercado internacional.

Natural do Rio de Janeiro e criado em Santa Catarina, Ricardo Faria apareceu pela primeira vez na lista da Forbes em 2024, ocupando a 21ª posição entre os maiores bilionários do Brasil, com patrimônio estimado em R$ 17,45 bilhões. Dois anos depois, o cenário já é outro e ele está na beira de entrar no seleto grupo dos cinco brasileiros mais ricos do país.

Rei do Ovo 1 de 6

Em março deste ano, a Global Eggs anunciou um investimento de até US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,2 bilhões, vindo do fundo americano Warburg Pincus. O movimento chamou atenção do mercado e fez a empresa atingir uma avaliação de aproximadamente US$ 8 bilhões, o equivalente a R$ 42,2 bilhões.

Com isso, segundo estimativas divulgadas pela Forbes, a fatia de Ricardo Faria na companhia passou a valer cerca de R$ 36,9 bilhões. Somando outros negócios e participações, o patrimônio total do empresário já seria de aproximadamente R$ 40,9 bilhões.

Na prática, isso pode fazer o “Rei do Ovo” saltar da 21ª para a quinta posição entre os brasileiros mais ricos, atrás apenas de nomes como Eduardo Saverin, Vicky Safra, Jorge Paulo Lemann e André Esteves.