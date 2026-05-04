O que significa “beta”? Entenda a gíria que virou xingamento nas redes sociais e irritou Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:00
O cantor Zé Felipe chamou atenção ao dizer que não entendeu quando foi chamado de “beta” nas redes sociais. A reação levantou uma dúvida comum fora do público mais jovem: afinal, o que significa essa expressão?
O termo “beta” vem de uma adaptação das ideias de “alfa” e “beta”, usadas originalmente em estudos sobre comportamento animal para classificar hierarquias sociais. Na internet, essas palavras foram apropriadas e ganharam novos significados, principalmente em debates sobre masculinidade.
5 bilionários mais jovens do Brasil
Hoje, quando alguém é chamado de “beta” nas redes, o uso costuma ser pejorativo. A expressão é usada para descrever um homem visto como inseguro, passivo ou sem atitude, em oposição ao chamado “alfa”, que seria dominante e confiante.
Apesar de popular, o termo é considerado problemático por especialistas, já que reforça estereótipos de comportamento e ideias ultrapassadas sobre o que seria “ser homem”. Em muitos casos, a gíria aparece em comentários para provocar ou diminuir alguém.
O uso dessas expressões se espalhou principalmente em fóruns, redes sociais e conteúdos voltados ao público jovem, o que explica a estranheza de quem não acompanha esse tipo de linguagem no dia a dia.
Além de “beta”, outras gírias semelhantes também circulam na internet com significados ligados a comportamento e aparência, muitas vezes carregando julgamento ou ironia.
A repercussão do caso envolvendo Zé Felipe mostra como o vocabulário digital muda rapidamente e pode criar ruídos entre diferentes gerações.