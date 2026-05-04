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O que significa “beta”? Entenda a gíria que virou xingamento nas redes sociais e irritou Zé Felipe

Termo usado por jovens na internet tem origem em teorias de comportamento e ganhou sentido pejorativo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:00

Zé Felipe
Zé Felipe Crédito: Reprodução

O cantor Zé Felipe chamou atenção ao dizer que não entendeu quando foi chamado de “beta” nas redes sociais. A reação levantou uma dúvida comum fora do público mais jovem: afinal, o que significa essa expressão?

O termo “beta” vem de uma adaptação das ideias de “alfa” e “beta”, usadas originalmente em estudos sobre comportamento animal para classificar hierarquias sociais. Na internet, essas palavras foram apropriadas e ganharam novos significados, principalmente em debates sobre masculinidade.

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Felipe Voigt Trejes (20 anos) Irmão gêmeo de Pedro, Felipe possui R$ 3,6 bilhões e aparece na 114ª posição da lista. por Reprodução/Instagram
Pedro Voigt Trejes (20 anos) Com o mesmo valor de patrimônio que o irmão gêmeo, Pedro também ocupa a 114ª posição. por Reprodução/Instagram
WEG atua em vários segmentos por Divulgação/WEG
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Lívia Voigt (20 anos) Prima de Amelie, Lívia é filha de Valsi Voigt. Sua fortuna chega a R$ 6,6 bilhões, o que a coloca na 60ª posição do ranking geral. por Reprodução/Instagram

Hoje, quando alguém é chamado de “beta” nas redes, o uso costuma ser pejorativo. A expressão é usada para descrever um homem visto como inseguro, passivo ou sem atitude, em oposição ao chamado “alfa”, que seria dominante e confiante.

Apesar de popular, o termo é considerado problemático por especialistas, já que reforça estereótipos de comportamento e ideias ultrapassadas sobre o que seria “ser homem”. Em muitos casos, a gíria aparece em comentários para provocar ou diminuir alguém.

O uso dessas expressões se espalhou principalmente em fóruns, redes sociais e conteúdos voltados ao público jovem, o que explica a estranheza de quem não acompanha esse tipo de linguagem no dia a dia.

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Além de “beta”, outras gírias semelhantes também circulam na internet com significados ligados a comportamento e aparência, muitas vezes carregando julgamento ou ironia.

A repercussão do caso envolvendo Zé Felipe mostra como o vocabulário digital muda rapidamente e pode criar ruídos entre diferentes gerações.

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