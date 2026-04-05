ENTENDA

Aura: o que significa a gíria usada por Marcelo Sangalo em foto de Daniel Cady

Expressão usada pelo filho de Ivete viralizou e levanta dúvida sobre significado

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:00

Marcelo Sangalo Crédito: Agnews

Um comentário simples feito por Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, acabou chamando atenção nas redes sociais neste fim de semana. Ao reagir a uma foto do pai durante uma competição de natação em Salvador, o adolescente resumiu tudo em uma única palavra: “aura”.

A gíria rapidamente gerou curiosidade entre internautas, já que muita gente não entendeu o que o termo quer dizer nesse contexto.

Marcelo Sangalo 1 de 23

Na linguagem mais atual, principalmente entre jovens e nas redes sociais, “aura” é usada para descrever a energia, presença ou impacto que uma pessoa transmite. Quando alguém comenta “aura”, está basicamente dizendo que a pessoa tem uma presença forte, marcante, admirável ou até “imponente”.

No caso de Daniel Cady, o comentário do filho foi interpretado como um elogio direto ao desempenho e à aparência do nutricionista durante a prova. Aos 40 anos, ele chamou atenção pelo físico definido, o que ajudou a reforçar a repercussão da publicação.

Daniel Cady participa de competição 1 de 6

O uso da palavra também segue uma tendência de simplificação da comunicação nas redes, especialmente entre adolescentes. Em vez de frases longas, uma única palavra carrega todo o significado, muitas vezes com tom de admiração.

A expressão tem origem no conceito mais antigo de “aura”, ligado à ideia de energia ou vibração que envolve uma pessoa. Nas redes, porém, o termo ganhou um uso mais informal, próximo de palavras como “presença”, “vibe” ou até “respeito”.