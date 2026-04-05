Aura: o que significa a gíria usada por Marcelo Sangalo em foto de Daniel Cady

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:00
Um comentário simples feito por Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, acabou chamando atenção nas redes sociais neste fim de semana. Ao reagir a uma foto do pai durante uma competição de natação em Salvador, o adolescente resumiu tudo em uma única palavra: “aura”.
A gíria rapidamente gerou curiosidade entre internautas, já que muita gente não entendeu o que o termo quer dizer nesse contexto.
Marcelo Sangalo
Na linguagem mais atual, principalmente entre jovens e nas redes sociais, “aura” é usada para descrever a energia, presença ou impacto que uma pessoa transmite. Quando alguém comenta “aura”, está basicamente dizendo que a pessoa tem uma presença forte, marcante, admirável ou até “imponente”.
No caso de Daniel Cady, o comentário do filho foi interpretado como um elogio direto ao desempenho e à aparência do nutricionista durante a prova. Aos 40 anos, ele chamou atenção pelo físico definido, o que ajudou a reforçar a repercussão da publicação.
Daniel Cady participa de competição
O uso da palavra também segue uma tendência de simplificação da comunicação nas redes, especialmente entre adolescentes. Em vez de frases longas, uma única palavra carrega todo o significado, muitas vezes com tom de admiração.
A expressão tem origem no conceito mais antigo de “aura”, ligado à ideia de energia ou vibração que envolve uma pessoa. Nas redes, porém, o termo ganhou um uso mais informal, próximo de palavras como “presença”, “vibe” ou até “respeito”.
Com isso, o comentário de Marcelo acabou viralizando não só pelo contexto familiar, mas também por representar mais uma gíria que circula entre os jovens e que nem sempre é imediatamente compreendida por todos.