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Aura: o que significa a gíria usada por Marcelo Sangalo em foto de Daniel Cady

Expressão usada pelo filho de Ivete viralizou e levanta dúvida sobre significado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:00

Marcelo Sangalo
Marcelo Sangalo Crédito: Agnews

Um comentário simples feito por Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, acabou chamando atenção nas redes sociais neste fim de semana. Ao reagir a uma foto do pai durante uma competição de natação em Salvador, o adolescente resumiu tudo em uma única palavra: “aura”.

A gíria rapidamente gerou curiosidade entre internautas, já que muita gente não entendeu o que o termo quer dizer nesse contexto.

Marcelo Sangalo

Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo fala sobre maratona de shows no Carnaval: ‘Quem não tá preparado, passa mal’ por Jefferson Peixoto/Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo no Candyall Guetto Square por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Ivete Sangalo e Marcelo Cady por Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Redes sociais
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Ivete Sangalo e Marcelo Cady por Elias Dantas/Arquivo Alô Alô Bahia, André Muzell/Agência Brazil News e Reprodução/Instagram.
Ivete Sangalo e Marcelo Cady por Redes sociais
Marcelo Sangalo foi flagrado curtindo o som de Psirico por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo e Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo e Marcelo Cady por Elias Dantas/ Alô Alô Bahia
Marcelo e Marina Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo posa em âncora por Reprodução/Instagram
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Marcelo Sangalo por Reprodução

Na linguagem mais atual, principalmente entre jovens e nas redes sociais, “aura” é usada para descrever a energia, presença ou impacto que uma pessoa transmite. Quando alguém comenta “aura”, está basicamente dizendo que a pessoa tem uma presença forte, marcante, admirável ou até “imponente”.

No caso de Daniel Cady, o comentário do filho foi interpretado como um elogio direto ao desempenho e à aparência do nutricionista durante a prova. Aos 40 anos, ele chamou atenção pelo físico definido, o que ajudou a reforçar a repercussão da publicação.

Daniel Cady participa de competição

Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
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Daniel Cady por Reprodução/Instagram

O uso da palavra também segue uma tendência de simplificação da comunicação nas redes, especialmente entre adolescentes. Em vez de frases longas, uma única palavra carrega todo o significado, muitas vezes com tom de admiração.

A expressão tem origem no conceito mais antigo de “aura”, ligado à ideia de energia ou vibração que envolve uma pessoa. Nas redes, porém, o termo ganhou um uso mais informal, próximo de palavras como “presença”, “vibe” ou até “respeito”.

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Com isso, o comentário de Marcelo acabou viralizando não só pelo contexto familiar, mas também por representar mais uma gíria que circula entre os jovens e que nem sempre é imediatamente compreendida por todos.

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