RIQUÍSSIMA

Nada de iPhone! Virginia tem celular que custa R$ 27 mil; conheça modelo de luxo

Smartphone britânico tem acabamento artesanal em couro, câmeras premium, inteligência artificial e preço que ultrapassa o de muitos carros populares

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:21

Virginia tem celular caríssimo Crédito: Reprodução

O celular exibido recentemente por Virginia Fonseca nas redes sociais virou assunto entre fãs da influenciadora e apaixonados por tecnologia. Conhecida por aparecer frequentemente com modelos da Apple, ela chamou atenção ao surgir usando um smartphone de luxo pouco comum no Brasil: o Agent Q Stitched Calfskin, da marca britânica Vertu, avaliado em cerca de R$ 27 mil.

Nas imagens publicadas por Virginia, o aparelho aparece em destaque durante poses feitas pela influenciadora. O modelo chama atenção pelo acabamento sofisticado em couro costurado à mão e pelo visual totalmente diferente dos celulares tradicionais vistos no mercado.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai 1 de 9

Criada em 1988, a Vertu ficou conhecida mundialmente por fabricar smartphones de luxo produzidos artesanalmente com materiais nobres, como couro legítimo, safira, ouro e até diamantes. O modelo usado por Virginia está disponível no site oficial da marca por US$ 5.380, valor que equivale a aproximadamente R$ 27 mil na conversão direta.

Além do design exclusivo, o smartphone aposta em ficha técnica potente. O aparelho vem equipado com processador Snapdragon 8 Elite, um dos mais avançados da Qualcomm, fabricado em processo de 3 nanômetros e capaz de atingir até 4,47 GHz de velocidade.

O celular ainda oferece 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento interno, configuração voltada especialmente para usuários que produzem grande quantidade de conteúdo, como influenciadores digitais.

O conjunto de câmeras também chama atenção. A lente principal possui 50 megapixels com estabilização óptica e abertura variável. O aparelho conta ainda com câmera ultrawide de 50 MP e teleobjetiva de 64 MP, também com estabilização óptica.

Virginia curte praia em Dubai 1 de 6

Segundo a Vertu, o smartphone traz a primeira lente zoom mecânica desenvolvida para celulares, criada para reproduzir uma experiência visual próxima à percepção do olho humano.

A bateria tem capacidade de 5.565 mAh e suporte para carregamento rápido de 65 W. Já a tela AMOLED mede 6,02 polegadas, possui resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz.

Mansão de Vírginia 1 de 8

Outro destaque do aparelho está na integração com Inteligência Artificial. A empresa afirma que o modelo funciona como uma espécie de “assistente executivo digital”, capaz de organizar compromissos, reservar hotéis, comprar passagens e planejar reuniões automaticamente com base na rotina do usuário.