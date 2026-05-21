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Nada de iPhone! Virginia tem celular que custa R$ 27 mil; conheça modelo de luxo

Smartphone britânico tem acabamento artesanal em couro, câmeras premium, inteligência artificial e preço que ultrapassa o de muitos carros populares

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:21

Virginia tem celular caríssimo
Virginia tem celular caríssimo Crédito: Reprodução

O celular exibido recentemente por Virginia Fonseca nas redes sociais virou assunto entre fãs da influenciadora e apaixonados por tecnologia. Conhecida por aparecer frequentemente com modelos da Apple, ela chamou atenção ao surgir usando um smartphone de luxo pouco comum no Brasil: o Agent Q Stitched Calfskin, da marca britânica Vertu, avaliado em cerca de R$ 27 mil.

Nas imagens publicadas por Virginia, o aparelho aparece em destaque durante poses feitas pela influenciadora. O modelo chama atenção pelo acabamento sofisticado em couro costurado à mão e pelo visual totalmente diferente dos celulares tradicionais vistos no mercado.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai

Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
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Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram

Criada em 1988, a Vertu ficou conhecida mundialmente por fabricar smartphones de luxo produzidos artesanalmente com materiais nobres, como couro legítimo, safira, ouro e até diamantes. O modelo usado por Virginia está disponível no site oficial da marca por US$ 5.380, valor que equivale a aproximadamente R$ 27 mil na conversão direta.

Além do design exclusivo, o smartphone aposta em ficha técnica potente. O aparelho vem equipado com processador Snapdragon 8 Elite, um dos mais avançados da Qualcomm, fabricado em processo de 3 nanômetros e capaz de atingir até 4,47 GHz de velocidade.

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O celular ainda oferece 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento interno, configuração voltada especialmente para usuários que produzem grande quantidade de conteúdo, como influenciadores digitais.

O conjunto de câmeras também chama atenção. A lente principal possui 50 megapixels com estabilização óptica e abertura variável. O aparelho conta ainda com câmera ultrawide de 50 MP e teleobjetiva de 64 MP, também com estabilização óptica.

Virginia curte praia em Dubai

Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram
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Virginia curte praia em Dubai por Reprodução/Instagram

Segundo a Vertu, o smartphone traz a primeira lente zoom mecânica desenvolvida para celulares, criada para reproduzir uma experiência visual próxima à percepção do olho humano.

A bateria tem capacidade de 5.565 mAh e suporte para carregamento rápido de 65 W. Já a tela AMOLED mede 6,02 polegadas, possui resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz.

Mansão de Vírginia

Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
Mansão de Vírginia por Reprodução
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Mansão de Vírginia por Reprodução

Outro destaque do aparelho está na integração com Inteligência Artificial. A empresa afirma que o modelo funciona como uma espécie de “assistente executivo digital”, capaz de organizar compromissos, reservar hotéis, comprar passagens e planejar reuniões automaticamente com base na rotina do usuário.

Apesar do sucesso nas redes sociais, o modelo não possui venda oficial no Brasil. Quem quiser adquirir o smartphone precisa recorrer à importação internacional, o que pode elevar ainda mais o valor final devido a impostos e taxas alfandegárias.

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