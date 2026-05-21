Anjo da Guarda manda aviso para 3 signos nesta quinta-feira (21 de maio): algo pode sair diferente do esperado

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de maio de 2026 às 00:00
A quinta-feira (21) começa com um clima de instabilidade e movimentações inesperadas. O Anjo da Guarda indica que alguns planos podem mudar ao longo do dia, exigindo adaptação e controle emocional.
A orientação é evitar agir no impulso e entender que nem toda mudança representa algo negativo. Para três signos, o momento pede mais equilíbrio.
Touro
Taurinos podem enfrentar mudanças de planos ou atrasos em situações importantes. O Anjo da Guarda indica necessidade de paciência.
O ideal será evitar teimosia.
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Libra
Librianos podem perceber tensões em conversas ou relações próximas. O momento pede mais cuidado com expectativas.
O recado é não tirar conclusões precipitadas.
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Peixes
Piscianos podem sentir o emocional mais intenso e sensível ao ambiente. O Anjo da Guarda alerta para desgaste emocional.
O momento favorece recolhimento e calma.
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Mensagem do dia
Nem tudo acontece como o planejado, mas algumas mudanças chegam justamente para mostrar novos caminhos.