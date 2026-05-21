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Anjo da Guarda manda aviso para 3 signos nesta quinta-feira (21 de maio): algo pode sair diferente do esperado

A quinta-feira (21) traz uma energia de mudanças repentinas e pede mais calma diante de imprevistos e decisões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 00:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução

A quinta-feira (21) começa com um clima de instabilidade e movimentações inesperadas. O Anjo da Guarda indica que alguns planos podem mudar ao longo do dia, exigindo adaptação e controle emocional.

A orientação é evitar agir no impulso e entender que nem toda mudança representa algo negativo. Para três signos, o momento pede mais equilíbrio.

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Touro

Taurinos podem enfrentar mudanças de planos ou atrasos em situações importantes. O Anjo da Guarda indica necessidade de paciência.

O ideal será evitar teimosia.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Libra

Librianos podem perceber tensões em conversas ou relações próximas. O momento pede mais cuidado com expectativas.

O recado é não tirar conclusões precipitadas.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Peixes

Piscianos podem sentir o emocional mais intenso e sensível ao ambiente. O Anjo da Guarda alerta para desgaste emocional.

O momento favorece recolhimento e calma.

Perfume ideal para Peixes

Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA

Mensagem do dia

Nem tudo acontece como o planejado, mas algumas mudanças chegam justamente para mostrar novos caminhos.

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