ASTROLOGIA

Anjo da Guarda manda aviso para 3 signos nesta quinta-feira (21 de maio): algo pode sair diferente do esperado

A quinta-feira (21) traz uma energia de mudanças repentinas e pede mais calma diante de imprevistos e decisões

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 00:00

Signos Crédito: Reprodução

A quinta-feira (21) começa com um clima de instabilidade e movimentações inesperadas. O Anjo da Guarda indica que alguns planos podem mudar ao longo do dia, exigindo adaptação e controle emocional.

A orientação é evitar agir no impulso e entender que nem toda mudança representa algo negativo. Para três signos, o momento pede mais equilíbrio.

Touro

Taurinos podem enfrentar mudanças de planos ou atrasos em situações importantes. O Anjo da Guarda indica necessidade de paciência.

O ideal será evitar teimosia.

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Libra

Librianos podem perceber tensões em conversas ou relações próximas. O momento pede mais cuidado com expectativas.

O recado é não tirar conclusões precipitadas.

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Peixes

Piscianos podem sentir o emocional mais intenso e sensível ao ambiente. O Anjo da Guarda alerta para desgaste emocional.

O momento favorece recolhimento e calma.

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