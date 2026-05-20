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Jordana expõe decepção com colega do BBB 26 após fim do reality: ‘Fiquei chocada’

Ex-sister contou que descobriu articulações e atitudes pelas costas depois de deixar o confinamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:00

Jordana Morais foi eliminada do BBB 26 em paredão decisivo e se despediu da reta final do reality
Jordana Morais foi eliminada do BBB 26 em paredão decisivo e se despediu da reta final do reality Crédito: Divulgação

A ex-BBB Jordana Morais revelou que se decepcionou com uma pessoa do elenco do BBB 26 após descobrir situações que aconteceram durante o reality. Sem citar nomes, ela contou que percebeu ter sido enganada em algumas articulações do jogo e admitiu que ficou surpresa com a situação.

A declaração foi feita durante participação no PodDelas, comandado por Tata Estaniecki e Viih Tube. Ao comentar o pós-confinamento, Jordana afirmou que entende a dinâmica estratégica do programa, mas confessou que algumas atitudes a desapontaram.

Jordana

Jordana por Reprodução/Instagram
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Jordana por Reprodução/Instagram @lukkasmarques
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“Claro que cada um é livre pra jogar da forma que quiser jogar e tal, mas quando eu vi coisas assim, a qual tentaram me enganar em algumas coisas, algumas articulações… tudo bem, gente, é jogo, eu entendo e respeito”, declarou.

Segundo a ex-sister, o grupo dela costumava ser alvo frequente dentro da casa, o que fazia com que tentassem se antecipar aos votos e alianças dos outros participantes. No entanto, ela disse ter percebido que algumas pessoas prometiam uma coisa e agiam de outra maneira.

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“A gente tentava articular, a gente tentava descobrir um voto de alguém pra acompanhar, porque nós éramos sempre o grupo alvo da casa. Então a gente tentava… e assim, chegavam aqui e falavam que iam fazer uma coisa e no final faziam outra”, contou.

Jordana ainda afirmou que ficou surpresa ao descobrir a dimensão das movimentações feitas sem que ela percebesse durante o confinamento. “Eu confesso que fiquei chocada, assim, com a audácia”, disse.

Apesar da decepção, a ex-BBB afirmou que entende que estratégias fazem parte da dinâmica do reality e encerrou o assunto dizendo que o sentimento acabou servindo como aprendizado após o programa.

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