TRAIU?

Jordana expõe decepção com colega do BBB 26 após fim do reality: ‘Fiquei chocada’

Ex-sister contou que descobriu articulações e atitudes pelas costas depois de deixar o confinamento

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:00

Jordana Morais foi eliminada do BBB 26 em paredão decisivo e se despediu da reta final do reality Crédito: Divulgação

A ex-BBB Jordana Morais revelou que se decepcionou com uma pessoa do elenco do BBB 26 após descobrir situações que aconteceram durante o reality. Sem citar nomes, ela contou que percebeu ter sido enganada em algumas articulações do jogo e admitiu que ficou surpresa com a situação.

A declaração foi feita durante participação no PodDelas, comandado por Tata Estaniecki e Viih Tube. Ao comentar o pós-confinamento, Jordana afirmou que entende a dinâmica estratégica do programa, mas confessou que algumas atitudes a desapontaram.

Jordana 1 de 16

“Claro que cada um é livre pra jogar da forma que quiser jogar e tal, mas quando eu vi coisas assim, a qual tentaram me enganar em algumas coisas, algumas articulações… tudo bem, gente, é jogo, eu entendo e respeito”, declarou.

Segundo a ex-sister, o grupo dela costumava ser alvo frequente dentro da casa, o que fazia com que tentassem se antecipar aos votos e alianças dos outros participantes. No entanto, ela disse ter percebido que algumas pessoas prometiam uma coisa e agiam de outra maneira.

“A gente tentava articular, a gente tentava descobrir um voto de alguém pra acompanhar, porque nós éramos sempre o grupo alvo da casa. Então a gente tentava… e assim, chegavam aqui e falavam que iam fazer uma coisa e no final faziam outra”, contou.

Jordana ainda afirmou que ficou surpresa ao descobrir a dimensão das movimentações feitas sem que ela percebesse durante o confinamento. “Eu confesso que fiquei chocada, assim, com a audácia”, disse.