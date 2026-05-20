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Provérbio do dia: 'Quem muito fala pouco escuta' - a reflexão sobre maturidade, silêncio e relações humanas

O provérbio popular continua atual ao falar sobre impulsividade, necessidade de atenção e a dificuldade moderna de realmente ouvir outras pessoas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:00

Provérbio do Dia
Provérbio do Dia Crédito: Reprodução

Em uma época marcada por excesso de opiniões, respostas imediatas e necessidade constante de se posicionar, o silêncio passou a ser algo raro. O provérbio “quem muito fala pouco escuta” atravessa gerações justamente porque questiona um comportamento cada vez mais comum: falar sem realmente prestar atenção no outro.

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Fernando de Noronha (PE) por GcalinBR / Wikimedia Commons

A reflexão popular costuma ser associada à ideia de que maturidade emocional também envolve saber ouvir, observar e compreender antes de responder impulsivamente. Em muitos casos, a necessidade de ter sempre a última palavra acaba impedindo conexões mais profundas e conversas verdadeiras.

O pensamento continua extremamente atual em um período marcado por redes sociais, discussões rápidas e excesso de estímulos. Muitas pessoas passam mais tempo esperando a própria vez de falar do que realmente ouvindo aquilo que está sendo dito.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Interromper conversas constantemente, responder sem prestar atenção, transformar qualquer diálogo em disputa ou sentir necessidade permanente de se explicar e se impor.

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O provérbio também levanta outra reflexão importante: ouvir não significa apenas permanecer em silêncio, mas tentar compreender emoções, intenções e experiências diferentes das próprias.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam a escuta ativa à inteligência emocional e à capacidade de construir relações mais saudáveis no trabalho, na família e nos vínculos afetivos.

Talvez seja justamente por isso que o provérbio continue atravessando gerações. Em um mundo onde quase todo mundo quer ser ouvido o tempo inteiro, poucas pessoas realmente sabem escutar.

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