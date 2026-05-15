REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Enquanto adiamos, a vida passa' - o pensamento de Sêneca sobre tempo e procrastinação

A reflexão do filósofo estoico romano continua atual ao falar sobre excesso de adiamentos, rotina acelerada e a sensação constante de que o tempo está escapando

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 13:03

Sêneca Crédito: Imagem gerada por IA

Existe uma sensação comum de que a vida “vai começar depois”. Depois do próximo emprego, depois das contas organizadas, depois de resolver problemas pendentes ou encontrar mais tempo. A frase atribuída a Sêneca atravessou séculos justamente por questionar esse hábito humano de adiar a própria vida enquanto espera pelo momento ideal.

O filósofo romano foi um dos principais nomes do estoicismo, corrente filosófica que defendia racionalidade, consciência sobre o tempo e equilíbrio emocional diante das dificuldades. Em muitos de seus escritos, Sêneca alertava sobre a maneira como as pessoas desperdiçam a vida sem perceber.

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A reflexão continua atual em um período marcado por excesso de distrações, produtividade constante e sensação permanente de urgência. Mesmo ocupadas o tempo inteiro, muitas pessoas convivem com a impressão de que os dias passam rápido demais e quase nada é realmente vivido com presença.

Na prática, o pensamento aparece em situações comuns do cotidiano. Adiar conversas importantes, deixar planos para “quando sobrar tempo”, viver apenas em função de obrigações ou passar anos esperando condições perfeitas para mudar alguma coisa.

A ideia presente na frase não fala apenas sobre procrastinação no sentido tradicional. Ela também aborda a tendência de tratar o presente como um intervalo até que a vida “real” finalmente comece.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam pensamentos estoicos à importância de perceber o tempo como um recurso limitado. Para os estoicos, viver bem não significava fazer mais coisas, mas agir com consciência sobre aquilo que realmente merece atenção.