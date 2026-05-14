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Frase do dia da Filosofia: 'O homem sofre mais na imaginação do que na realidade' - o pensamento atribuído a Sêneca sobre ansiedade e excesso de preocupação

A reflexão ligada ao filósofo estoico romano continua atual ao falar sobre medo do futuro, pensamentos acelerados e sofrimento antecipado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:16

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Grande parte das preocupações que ocupam a mente diariamente nunca chega a acontecer de verdade. Mesmo assim, elas provocam ansiedade, tiram o sono e desgastam emocionalmente. A frase atribuída a Sêneca atravessou séculos justamente porque descreve um comportamento que continua extremamente presente na vida moderna.

O filósofo romano foi um dos principais nomes do estoicismo, corrente filosófica que defendia equilíbrio emocional e racionalidade diante das dificuldades da vida. Em muitos de seus escritos, Sêneca falava sobre o hábito humano de sofrer antecipadamente por situações imaginadas.

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Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
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Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação

A ideia central da reflexão é que a mente frequentemente cria cenários piores do que a própria realidade. Antes de uma conversa difícil, uma mudança importante ou um problema no trabalho, muitas pessoas passam horas imaginando consequências negativas que talvez nunca aconteçam.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O medo exagerado de decepcionar alguém, a ansiedade antes de responder uma mensagem, a preocupação constante com o futuro financeiro ou a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer mesmo sem motivo concreto.

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A reflexão também conversa diretamente com o excesso de estímulos da vida atual. Em meio a notícias, redes sociais e pressão por produtividade, a mente permanece acelerada o tempo inteiro, criando preocupações contínuas e dificuldade de descansar emocionalmente.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam pensamentos estoicos à importância de separar fatos reais de interpretações imaginadas. Isso não significa ignorar problemas, mas perceber quando o sofrimento está sendo ampliado pela própria mente.

O pensamento atribuído a Sêneca continua atual porque transforma uma percepção antiga em algo fácil de reconhecer no presente: muitas vezes, o maior desgaste não vem da realidade em si, mas das histórias que a mente cria antes mesmo de as coisas acontecerem.

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