FENÔMENO

Aos 108 anos, idosa mantém carteira de motorista válida até 2033 e treina 3 vezes por semana

Centenária dos Estados Unidos impressiona pela autonomia e rotina ativa

Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05:00

Susan Young Browne Crédito: Reprodução

Aos 108 anos, a norte-americana Susan Young Browne continua dirigindo, faz exercícios físicos regularmente e mantém uma rotina independente que vem chamando atenção nos Estados Unidos.

Moradora de Dover, no estado de Delaware, Susan celebrou recentemente o aniversário de 108 anos cercada pela família e mais de 130 convidados.

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Além da longevidade, o que mais impressiona é a disposição da aposentada. Ela frequenta aulas de ginástica três vezes por semana e afirma seguir a mesma rotina de exercícios matinais há cerca de 20 anos. “Quando acordo de manhã, tenho uma rotina de exercícios que venho seguindo há 20 anos”, contou em entrevista à CBS News.

A independência da centenária também surpreende. Susan ainda dirige legalmente e possui carteira de habilitação válida até 2033. Segundo veículos locais, ela também conta com uma vaga de estacionamento reservada para motoristas centenários.

Nascida em 1918, Susan construiu carreira na educação e se tornou a ex-aluna mais antiga da Universidade Estadual de Delaware. Ela se formou em 1945 e trabalhou durante cerca de três décadas como professora.

A trajetória da educadora também atravessou períodos marcantes da história dos Estados Unidos, incluindo a integração escolar nos anos 1960.

Viúva duas vezes, Susan costuma tratar a própria vida com humor e descontração. Durante entrevistas, brincou dizendo que não pretende “cuidar de outro homem”.

A vitalidade da centenária chamou atenção até das autoridades locais. O governador de Delaware, Matt Meyer, esteve presente na comemoração de aniversário e afirmou que queria “aprender o que é preciso fazer para viver tanto tempo”.