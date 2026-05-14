Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 108 anos, idosa mantém carteira de motorista válida até 2033 e treina 3 vezes por semana

Centenária dos Estados Unidos impressiona pela autonomia e rotina ativa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05:00

Susan Young Browne
Susan Young Browne Crédito: Reprodução

Aos 108 anos, a norte-americana Susan Young Browne continua dirigindo, faz exercícios físicos regularmente e mantém uma rotina independente que vem chamando atenção nos Estados Unidos.

Moradora de Dover, no estado de Delaware, Susan celebrou recentemente o aniversário de 108 anos cercada pela família e mais de 130 convidados.

Susan Young Browne

Susan Young Browne por Reprodução
Susan Young Browne por Reprodução
Susan Young Browne por Reprodução
Susan Young Browne por Reprodução
Susan Young Browne por Reprodução
Susan Young Browne por Reprodução
1 de 6
Susan Young Browne por Reprodução

Além da longevidade, o que mais impressiona é a disposição da aposentada. Ela frequenta aulas de ginástica três vezes por semana e afirma seguir a mesma rotina de exercícios matinais há cerca de 20 anos. “Quando acordo de manhã, tenho uma rotina de exercícios que venho seguindo há 20 anos”, contou em entrevista à CBS News.

A independência da centenária também surpreende. Susan ainda dirige legalmente e possui carteira de habilitação válida até 2033. Segundo veículos locais, ela também conta com uma vaga de estacionamento reservada para motoristas centenários.

Nascida em 1918, Susan construiu carreira na educação e se tornou a ex-aluna mais antiga da Universidade Estadual de Delaware. Ela se formou em 1945 e trabalhou durante cerca de três décadas como professora.

Leia mais

Imagem - Fazenda criada em 1872 vira referência mundial e vende café por até R$ 750

Fazenda criada em 1872 vira referência mundial e vende café por até R$ 750

Imagem - Como foi a despedida de solteira de Thay Pereira, noiva de Xande de Pilares

Como foi a despedida de solteira de Thay Pereira, noiva de Xande de Pilares

Imagem - Anjo da Guarda revela mudança importante para 4 signos nesta quinta-feira (14 de maio): ciclo começa a virar

Anjo da Guarda revela mudança importante para 4 signos nesta quinta-feira (14 de maio): ciclo começa a virar

A trajetória da educadora também atravessou períodos marcantes da história dos Estados Unidos, incluindo a integração escolar nos anos 1960.

Viúva duas vezes, Susan costuma tratar a própria vida com humor e descontração. Durante entrevistas, brincou dizendo que não pretende “cuidar de outro homem”.

A vitalidade da centenária chamou atenção até das autoridades locais. O governador de Delaware, Matt Meyer, esteve presente na comemoração de aniversário e afirmou que queria “aprender o que é preciso fazer para viver tanto tempo”.

Para Susan, o segredo parece estar na constância dos hábitos simples e no estilo de vida ativo mantido ao longo das décadas.

Mais recentes

Imagem - Leandra Leal se revolta após fala polêmica de Juliano Cazarré: 'Uma mentira repetida mil vezes não vai virar verdade'

Leandra Leal se revolta após fala polêmica de Juliano Cazarré: 'Uma mentira repetida mil vezes não vai virar verdade'
Imagem - Fazenda criada em 1872 vira referência mundial e vende café por até R$ 750

Fazenda criada em 1872 vira referência mundial e vende café por até R$ 750
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida', a reflexão de Sêneca sobre tempo e presença

Frase do dia da Filosofia: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida', a reflexão de Sêneca sobre tempo e presença