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Como foi a despedida de solteira de Thay Pereira, noiva de Xande de Pilares

Thay Pereira celebrou ao lado de amigas em passeio de barco no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:00

Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020
Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020 Crédito: Reprodução

A influenciadora e nutricionista Thay Pereira ganhou uma despedida de solteira surpresa antes do casamento com Xande de Pilares. A comemoração aconteceu nesta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Thay compartilhou registros do passeio de barco ao lado das amigas e mostrou detalhes da celebração na costa carioca. “Minha despedida de solteira surpresa”, escreveu.

Xande de Pilares e Thay Pereira vão se casar

Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020 por Reprodução
Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020 por Reprodução
Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020 por Reprodução
Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020 por Reprodução
Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020 por Reprodução
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Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020 por Reprodução

Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020 e são pais de Estrela. O casal ficou noivo em março de 2026 durante uma viagem para Walt Disney World, nos Estados Unidos.

O pedido de casamento aconteceu em frente ao castelo da Cinderela, um dos pontos mais famosos do parque. Em abril deste ano, os dois também realizaram um chá de panela para oficializar o noivado ao lado de amigos e familiares.

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