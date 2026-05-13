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Sandra Sá fará show gratuito em Salvador; veja data e local

Artista fará show em local turístico da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19:14

Snadra Sá
Snadra Sá Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Sandra de Sá fará show gratuito, no Rio Vermelho, em Salvador, no dia 31 de maio, às 17h. A apresentação será no Largo da Mariquita.

A artista é uma das atrações da 7ª edição do Festival Salvador Jazz, que acontece entre os dias 27 e 31 de maio, na capital baiana.

Sandra Sá

Cantora Sandra Sá por Reprodução | Redes Sociais
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Cantora Sandra Sá por Reprodução | Redes Sociais

Conhecida como a “Rainha do Soul Brasileiro”, Sandra Sá acumula mais de 40 anos de carreira e é dona de sucessos como "Retratos e Canções" e “Olhos Coloridos”, considerada um dos principais hinos de valorização da identidade negra no país.

Criada no meio artístico, Sandra Sá é filha de baterista e foi criada em meio às rodas de samba, soul e gafieira do subúrbio carioca, e se consolidou com um estilo próprio que define como Música Preta Brasileira.

O Festival Salvador Jazz terá entrada gratuita e classificação livre. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Banco do Nordeste, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Festival Salvador Jazz – 7ª edição

Data: de 27 a 31 de maio

Show de Sandra Sá: 31 de maio, às 17h

Local: Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

Entrada gratuita

Classificação livre

Tags:

Salvador Sandra sá

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